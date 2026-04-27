Guarido: Las reuniones ministeriales iberoamericanas de Juventud y Infancia “son una oportunidad única para Zamora”

La XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud y la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia, enmarcadas en los trabajos preparatorios de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de Gobierno, reunirá en Zamora 85 personas, entre ministros, secretarios de Estado o embajadores, representa “una oportunidad única para Zamora” y es una proyección "turística incalculable” señaló el alcalde de Zamora, Francisco Guarido.

“No tiene un valor monetario, sino que es un valor intangible para la ciudad” añadió.

El regidor hizo estas declaraciones durante la inauguración de la calle del Obispo, que conecta a la puerta del Obispo con los Jardines de Baltasar Lobo.

En la nueva calle se recibirán a los representantes políticos el día 28 y el día 29, en la panera, cedida por el Obispado, “se va a hacer una comida para poder poner en valor” el entorno de la Catedral de Zamora.

Ubicación

La sede del Consejo Consultivo de Castilla y León supone el lugar elegido para celebrar esas reuniones preparatorias de la Cumbre Iberoamericana, que en su trigésima edición se desarrollará en Madrid el próximo mes de noviembre.

Durante los encuentros se abordarán cuestiones como la erradicación de la pobreza infantil y de la violencia contra la infancia y la adolescencia y se promoverá el intercambio de buenas prácticas legislativas y programáticas en esa materia.

Asimismo, se buscará desarrollar mecanismos de cooperación entre los distintos países iberoamericanos para prevenir, detectar y combatir todas las formas de violencia, tanto en entornos físicos como digitales.

La reunión ministerial impulsará el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas y avanzadas, orientadas al objetivo común de que ningún niño, niña o adolescente en Iberoamérica viva en situación de pobreza en 2030.