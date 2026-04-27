Los futuros profesores ya tienen fecha para su examen de oposición en Castilla y León

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha anunciado este lunes a las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial la fecha de la realización de la primera prueba de las oposiciones de Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Música y Artes Escénicas en la comunidad.

En esta convocatoria, se ofertan 1.006 plazas para un total de 33 especialidades, divididas en 970 para 31 especialidades de Secundaria, 25 en Idiomas y otras once en Música y Artes Escénicas. En total, se presentarán 15.044 opositores para conseguir alguna de estas plazas.

El Ejecutivo autonómico ha trasladado a las organizaciones sindicales CSIF, ANPE, STESCYL-i, UGT-SP y CCOO más detalles sobre las oposiciones de este 2026, que tendrán lugar el próximo sábado 20 de junio.

Solicitudes presentadas por especialidad

En concreto, la Consejería de Educación establece, para Secundaria, 155 plazas para Inglés, cuyos exámenes se desarrollarán en Salamanca, y para los que se han presentado 1407 solicitudes; 85 para Lengua y Literatura, celebrándose las pruebas en Soria, a las que se han presentado 1043; otras 85 en Geografía e Historia (Segovia), con 2031 solicitudes; 75 para la especialidad de Orientación Educativa, con 970 solicitudes; 55 plazas para Servicios a la comunidad (Zamora), con 827 solicitudes; 50 para Educación Física (León) y 883 solicitudes y Biología y Geología (Valladolid) con 1158 solicitudes; 45 en la especialidad de Procesos de gestión administrativa (Zamora) con 326 solicitudes; y Filosofía (León) y Latín (Soria), que contarán con 35 plazas cada una, y 521 y 217 solicitudes respectivamente.

Por otra parte, la especialidad de Dibujo, cuyas pruebas se realizarán en Ávila, y la de Formación y orientación laboral (León), contarán con 30 plazas cada una y con 829 y 600 solicitudes respectivamente; 25 plazas para Organización y gestión comercial (Valladolid), Procesos comerciales (Valladolid) y Administración de empresas (Zamora), con 211, 192 y 294 respectivamente; 23 para la especialidad de Procedimientos sanitarios y asistenciales (Burgos) con 233 solicitudes; y 20 para Economía (Ponferrada) con 453 solicitudes.

Más especialidades

Finalmente, dentro de este cuerpo se convocan 16 plazas de Procesos sanitarios (Burgos) con 231 solicitudes; 15 plazas de Francés (Ávila) con 312 solicitudes; 13 para Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos con 125 plazas y 12 para Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico con 133 solicitudes, cuyos exámenes en ambos casos se realizarán en Salamanca; 10 para Técnicas y procedimientos de imagen y sonido (Burgos) con 124 solicitudes; otras 10 en Intervención Sociocomunitaria (Valladolid) con 254 solicitudes; 9 en Análisis y química industrial (Burgos) con 138 solicitudes; 9 en Música (Salamanca) con 460 solicitudes; 6 en ambas especialidades de Organización y proyectos de sistemas energéticos y Procesos y medios de comunicación, cuyas pruebas se realizan en los dos casos en Burgos y para las que se han presentado 171 y 111 solicitudes; 5 para Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos (Burgos) con 95 solicitudes y Griego (Ávila) con 57 solicitudes; 4 para Laboratorio con 120 solicitudes y 2 Operaciones de procesos, que se llevarán a cabo en Burgos con 29 solicitudes.

Por último, para el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, se convocan 11 plazas de Piano, cuyo examen se realizará en Palencia, y para las que se han presentado 190 solicitudes; y para el de las Escuelas Oficiales de Idiomas, 25 plazas en la especialidad de Inglés (Ávila), para las que se han recibido 299 solicitudes.