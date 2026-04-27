Descubre 'Masana`s' en Zamora: la creatividad de Jesús y Pau Masana plasmada en más de 50 pinturas y dos esculturas

Dos maneras de pintar, dos concepciones del arte, dos maneras de utilizar el color o la forma, pero un nexo en común, la creatividad.

Esta capacidad puede contemplarse en “Masana`s” que reúne más de 50 creaciones y dos esculturas de Jesús Masana Monistirol y Pau Masana Diego, padre e hijo, en una exposición conjunta abierta hasta el próximo 16 de mayo en la sala de exposiciones de La Encarnación.

Bajo la denominación de “Piedras románicas” Jesús Masana presenta centradas en el arte, tanto construcciones civiles como religiosas, de la provincia de Zamora y de su Lérida natal.

“He agrupado el mismo tema pintado en distintos momentos de luz y también a lo largo de momentos históricos”, como el Puente de Piedra, la iglesia de la Magdalena, la de Santiago de los Caballeros e incluso vistas de la Catedral, en distintos formatos, describe Jesús Masana Monistirol.

Un hombre contempla obras expuestas. / Alba Prieto / LZA

Y es que el pintor emplea hasta pequeños tondos “son estudios de cuadros ya realizados” ahonda al tiempo que su hijo Pau comenta que los marcos de esas piezas “están hechos con impresora 3D por otro hermano, Joan”.

Llama la atención entre los cuadros de Masana Monistirol la evolución que han vivido construcciones como San Pedro, en Lérida, que pintó en 1976 en ruinas, y en tiempos más cercanos plasma reconstruido, una transformación que también ha inmortalizado en el monasterio de Santa María de Moreruela.

Público contempla una de las esculturas de Pau Masana. / Alba Prieto / LZA

Pau Masana Diego

Estos cuadros, en óleo sobre lienzo y sobre tabla, dialogan con las propuestas de Pau Masana Diego, quien se decanta con una pintura más orgánica, donde confiere importancia al color y la línea curva.

En “Color journey” el zamorano agrupa estudios donde fija su atención en la forma o el color, bien sobre bastidor o bien sobre tela directamente, donde “intento unirlo todo en un mismo formato para que tenga como una conexión entre las piezas”.

Obras de Pau Masana. / Alba Prieto / LZA

También exhibe dos esculturas, una de ella un cirio con un fuerte cromatismo que se complementa con una pintura donde juega con las tonalidades en un desafío al espectador.

“Me gusta jugar con las texturas, con distintos materiales, con sprays o con acrílico” explica ante otra escultura realizada con base de madera y resina.

Además, Masana Diego, que gusta de investigar, cuenta con obra gráfica.

“Tengo la costumbre de digitalizarlo en una empresa especializada para capturar el trazo, el máximo detalle posible y hacer series de láminas”, describe.

El zamorano Pau Masana entre varias de sus creaciones. / Alba Prieto / LZA

Visitable

“Masana´s” puede visitarse diario de 18.30 a 20.15 horas y sábados y festivos de 12.00 a 14.00 horas