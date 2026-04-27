La danza recala esta semana en el Teatro Ramos Carrión de Zamora

La danza centra la programación de esta semana del Teatro Ramos Carrión de Zamora.

Así el sábado, día 2, el liceo acoge de nuevo el Campeonato de Danza Urbana y Fusión Enjoy.

Tras el éxito de su primera edición, la competición vuelve con más escuelas, más talento y un jurado de alto nivel, apostando por la cultura, la danza y el talento emergente. El evento se desarrollará en dos pases, a las 10.00 y a las 16.30 horas, y su entrada tiene un precio de 15 euros.

Mayo

El Festival Internacional de Indumentaria Tradicional también repite en el Ramos, manteniendo pasarelas, exposiciones y una multitud de actividades, entre las que destacan el espectáculo narrativo “Tres viejas en romería “y el concierto de Os do fondo da barra, presentando Bânzô, el 8 y 10 de mayo respectivamente.

Concierto OBK

La gran cita musical del mes de las flores será el concierto de OBK, dentro de su gira “Vértigo Tour”, que tendrá lugar el sábado 16.

El grupo más importante de la música electrónica del país celebra 35 años de carrera musical presentado su nuevo álbum, Maldita mujer, y repasando sus grandes temas.

La magia de Jandro llegará el sábado 23 para hacer las delicias de los amantes del ilusionismo, con el particular estilo del mago más televisivo, siendo el único en haber ganado en cinco ocasiones y de forma consecutiva el premio Fool Us (Las Vegas).

El clímax del mes lo pondrá el culto al cuerpo. Tras el éxito de su debut, el culturismo de élite regresa al espacio el próximo 24 de mayo, con la celebración del II Open Nacional Ciudad de Zamora, que contará con la presencia de la legendaria figura de Rafael Vera.

Entradas

Las localidades para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro, abierta de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas como la web del Teatro Ramos Carrión.