Corahuerto: la iniciativa que lleva la agricultura y la sostenibilidad a todas las etapas del colegio Corazón de María

La naturaleza ha entrado de lleno en las aulas del colegio Corazón de María a través del proyecto Corahuerto, que ha arrancado este curso con la implicación de todas las etapas educativas. Desde Infantil hasta Bachillerato, los alumnos de este centro zamorano están aprendiendo sobre el terreno, con la creación de su propio huerto y una variedad de actividades vinculadas a este nuevo espacio.

Cada grupo tiene su misión en este proyecto, comenzando por los más pequeños, encargados de la siembra. “Los alumnos de Infantil y Primaria han puesto semilleros y han plantado en la tierra con ayuda de los mayores”, apunta la profesora Cristina Fadón. Son los de los cursos superiores los que ahora se encargan del riego y del cuidado de las plantas. “Cuando llegue el momento de recolectar, lo harán todos juntos”, adelanta la docente, poniendo énfasis en la idoneidad de actividades que impliquen la participación conjunta de alumnos de diferentes etapas.

Una de las actividades en el laboratorio. / Cedida

El trabajo más manual de este nuevo huerto escolar fue realizado por los mayores: desde desbrozar la zona hasta instalar los bancales y rellenarlos con tierra. “La idea es mejorar estas instalaciones con la posibilidad de un riego por goteo o la construcción de un invernadero”, adelanta Fadón. Todo ello se hará con el estudio de proyectos por parte de los alumnos para analizar su viabilidad. Incluso cabría la posibilidad de, en un futuro próximo, acondicionar un espacio con parras altas que dieran sombra para convertirlo en un agradable lugar de sombra al aire libre para poder dar clase en el exterior.

Experimentos en el laboratorio

En esta primera etapa, cuando todavía no hay un producto final, también se ha aprovechado para realizar diferentes experimentos en el laboratorio, sobre todo los estudiantes de Secundaria y Bachillerato, vinculados al área más científica, como la comprobación del crecimiento de leguminosas en diferentes condiciones ambientales.

Experimento con lombarda. / Cedida

Aunque las asignaturas de ciencias son las que más se acercan a estos conceptos, también se implican otros departamentos, como en el caso de la exposición que se puso en marcha sobre todo lo trabajado hasta la fecha, con la ayuda de profesores de Plástica, o el apoyo de los compañeros de Tecnología para la creación de casas para pájaros, infraestructuras que se unirán a los hoteles de insectos que ya existen.

Futura implicación de las familias

La intención de este proyecto es que traspase las fronteras del colegio, con la implicación de las familias, que podrán también echar un mano y aportar su experiencia. “Tenemos la idea de poder hacer incluso un mercado con los productos que obtengamos del huerto”, anuncia la profesora. Y no solo con lo que se obtenga, sino también con su transformación en otros alimentos, por ejemplo, mermeladas. “Lo recaudado se destinaría a la ONG del colegio”, señala.

Visita a la exposición. / Cedida

Igual que hay proyectos específicos para cada tramo de edad, también hay aprendizajes que se unifican, adaptándose a los alumnos. Es el caso del reciclaje y la sostenibilidad, que ha ayudado a recuperar la máquina de compost del colegio que estaba casi olvidada, proyectándose también centros de reciclaje para facilitar esta misión. “Se quitarán las papeleras convencionales y así los alumnos podrán reciclar de forma correcta, tanto en clase como en el patio”, señala la profesora.

La figura de los ecodelegados

En las aulas ya están más que concienciados con la recuperación de papel. De hecho, existe la figura del ecodelegado, encargado de controlar que la conciencia ecológica de los compañeros siga activa. Así, además de pesar los kilos de papel que se reciclan cada mes en clase, avisan de incidencias como averías en grifos que pueden hacer perder agua, apagan las luces o los proyectores cuando no se están utilizando o cierran puertas y ventanas para mejorar el consumo energético.

“El objetivo es salir de la zona de confort que significa el aula y los libros y aprender sobre un tema de una forma práctica, ya sea en el huerto o en el laboratorio”, destaca Fadón sobre esta iniciativa. “Se consigue así un aprendizaje mucho más significativo”, añade.

Corahuerto nace con el empuje del equipo docente y el respaldo del resto de la comunidad educativa, con el objetivo de seguir creciendo y ampliando horizontes con la naturaleza como principal fuente de aprendizaje.