Así se construyó el puente sobre el Tera cerca de Rionegro: su recreación ha sido premiada en un congreso internacional

El Archivo Histórico Provincial de Zamora acogió el año pasado una muestra titulada “Los puentes que nos unen. Cien años de ingeniería civil en Zamora (1849-1939)”. Fue entonces cuando el comisario de la exposición y director del Archivo, Luis Miguel Rodríguez, recibió a dos ingenieros de caminos con los que departió largo y tendido sobre la muestra y sobre las fuentes documentales que la habían hecho posible.

En su visita, le obsequiaron con una fotografía, una copia del estado de las obras de construcción del puente sobre el río Tera, en Rionegro del Puente, hacia el verano de 1868, en un recorrido que Jean Laurent realizó por España para fotografiar obras públicas que dieran fe en el mundo del progreso de nuestro país en materia de infraestructuras. Su colección, como la de otros insignes fotógrafos del momento, fue la aportación que hizo el Ministerio de Fomento a las Exposiciones Universales de París de 1867 y 1878.

Foto tomada por Laurent. / Cedida

El ingeniero de caminos zamorano Julio Sánchez, su compañero Javier León, y el director del Archivo, Luis Miguel Rodríguez, firmaron una ponencia que tiene como hilo conductor la imagen, que ha merecido el premio a la mejor comunicación, dentro del área temática “Educación y reactivación del turismo”, en el II Congreso Internacional de Patrimonio de la Obra Pública y de la Ingeniería Civil, celebrado entre el 7 y el 10 de abril en Castellón, Valencia y Alicante.

Aspectos analizados

Los tres autores presentaron con éxito unas imágenes que, a partir de la fotografía de Laurent, recreaban la construcción del puente, incluida la elección de su emplazamiento, la definición de su configuración inicial, la construcción de las cimentaciones en el agua, el volteo de las bóvedas, sus tímpanos, rellenos y pavimento.

Un divertido viaje en el tiempo para ilustrar unas técnicas constructivas hoy casi olvidadas en la obra pública y que, sin embargo, los autores, con su reconocido trabajo, han sabido aproximar al público en general. Porque se trata precisamente de eso, de acercar a la sociedad el valor patrimonial y cultural que tienen nuestras obras públicas, trascendiendo el mero valor utilitario que este puente viene exhibiendo desde hace casi 160 años. "Porque conocer es amar, y se ama más el patrimonio que mejor se conoce", remarcan.

El proyecto, que custodia el Archivo Histórico Provincial de Zamora junto con los “Expedientillos” o informes redactados durante la ejecución de los trabajos, es más amplio y se refiere a la construcción de la carretera de primer orden de Villacastín a Vigo, concretamente, al tramo entre Tábara y Mombuey.

El puente se encuentra en el km 52,5 de la actual carretera N-631, fue respetado por la construcción del embalse de Santa María del Agavanzal, a diferencia de su hermano mayor, el puente de la Encomienda, que se encuentra bajo las aguas del embalse de Ricobayo y solamente se puede mostrar su magnífica fábrica en épocas de fuerte estiaje.