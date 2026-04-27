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Una comisión de funcionarios estudiará los precios del sobrecoste del Mercado de Abastos de Zamora

El modificado del proycto debe recibir también el visto bueno de la Comisión de Patrimonio

Obras del Mercado de Abastos.

Obras del Mercado de Abastos. / José Luis Fernández (Archivo)

Alberto Ferreras

El concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, ha repasado la marcha del modificado del Mercado de Abastos y ha indicado, al respecto, que tras autorizarse la modificación, ahora hay que comprobar que el proyecto modificado cumple con lo autorizado previamente.

Asimismo, es necesario comprobar que los precios que presenta la dirección de obra pactados con la empresa se ajustan a los precios de mercado y no están inflados en ningún apartado, algo que corrobora una comisión formada por cinco funcionarios técnicos del Ayuntamiento de Zamora.

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Un último paso obligatorio antes de reanudar las obras en el edificio de Segundo Viloria será el de informar de los cambios a Patrimonio, aunque al tratarse algunas de esas modificaciones de adaptaciones a lo prescrito por la propia Comisión de Patrimonio en lo referente a los bienes arqueológicos, desde el Ayuntamiento han confiado en que no habrá ningún problema en ese trámite final.

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