Municipal
Una comisión de funcionarios estudiará los precios del sobrecoste del Mercado de Abastos de Zamora
El modificado del proycto debe recibir también el visto bueno de la Comisión de Patrimonio
El concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, ha repasado la marcha del modificado del Mercado de Abastos y ha indicado, al respecto, que tras autorizarse la modificación, ahora hay que comprobar que el proyecto modificado cumple con lo autorizado previamente.
Asimismo, es necesario comprobar que los precios que presenta la dirección de obra pactados con la empresa se ajustan a los precios de mercado y no están inflados en ningún apartado, algo que corrobora una comisión formada por cinco funcionarios técnicos del Ayuntamiento de Zamora.
Un último paso obligatorio antes de reanudar las obras en el edificio de Segundo Viloria será el de informar de los cambios a Patrimonio, aunque al tratarse algunas de esas modificaciones de adaptaciones a lo prescrito por la propia Comisión de Patrimonio en lo referente a los bienes arqueológicos, desde el Ayuntamiento han confiado en que no habrá ningún problema en ese trámite final.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cómo limpiar sillas de tela sin dañarlas y dejarlas como nuevas
- DIRECTO | Ourense - Zamora CF: así te hemos contado el partido (1-2)
- Cuarenta años después de la mili, compañeros de 1984 eligen Zamora para su reunión anual
- San José Obrero celebra sus Fiestas Populares 2026 con un programa repleto de actividades
- El Puente de la Estrella o puente de los semáforos
- Remontada y acierto del VAR: el Zamora CF gana en Ourense y consolida la tercera plaza
- Desde Perú, Colombia, Paraguay y Uruguay a una residencia en Sayago: cinco historias de necesidad y oportunidad
- La pensión media deja de estar por debajo de mil euros en 71 pueblos de Zamora en el último año, ¿de cuánto es en tu municipio?