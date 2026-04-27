Caja Rural de Zamora se hará cargo de las oficinas móviles bancarias que recorrerán los pueblos de la provincia

Caja Rural de Zamora es la empresa adjudicataria del nuevo servicio de Oficina Financiera Móvil impulsado por la Diputación Provincial. El presidente de la institución, Javier Faúndez, y el director general de la entidad financiera, Cipriano García, han firmado el contrato que tiene como objetivo resolver la exclusión financiera en 173 pueblos de Zamora. "Es una gran satisfacción tras muchos meses de trabajo dar solución a una necesidad que nos planteaban muchísimos alcaldes", ha expresado Faúndez.

El contrato por importe de 1.320.000 euros tiene una duración de cuatro años, más cinco meses de preparación, para llevar a cabo un servicio en el que se quiere ofrecer una "atención personalizada", ha remarcado el dirigente alistano.

El servicio se prestará inicialmente en las cabeceras de los 173 ayuntamientos que actualmente no cuentan con ningún tipo de servicio bancario, lo que significa que no pueden hacer una retirada de efectivo, domiciliar o pagar un recibo. La zona más afectada de la provincia es la comarca de Sanabria-La Carballeda, aunque también faltan estos servicios en Aliste, Sayago, La Guareña, en la zona de Toro o en los Valles de Benavente.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el director general de Caja Rural, Cipriano García, firman el contrato para la prestación del servicio de Oficina Financiera Móvil para la provincia de Zamora / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

La previsión es que el 1 de septiembre comiencen a realizarse las rutas que Diputación y Caja Rural planificarán en estos meses. De este modo, dos furgones recorrerán los pueblos afectados por la exclusión financiera haciendo parada en ellos al menos una vez al mes con un tiempo de estancia necesario para atender a la demanda de los usuarios, que nunca será inferior a veinte minutos. En cada vehículo, acondicionado para dar la mejor atención a los vecinos, irán un gestor comercial con experiencia en atención al público y operativa financiera que realizará las actividades propias del servicio financiero a través de oficina y un vigilante que garantice la seguridad de la oficina móvil, sus clientes y sus empleados; y que será también el conductor del vehículo.

Sistema que se dará a conocer con detalle a la ciudadanía con una "intensa campaña de publicidad en los meses previos a su puesta en funcionamiento", ha anunciado el presidente de la Diputación de Zamora.

Retirar dinero en efectivo, ingresar cantidades monetarias en cuenta, consultar saldos y movimientos bancarios, abrir cuentas bancarias nuevas y realizar su mantenimiento o hacer transferencias. Estas son algunas de las acciones que se podrán llevar a cabo en las oficinas financieras móviles, tanto si se es cliente de la entidad bancaria como si no, puesto que el servicio estará abierto a toda la población. No obstante, cualquier vecino que lo desee podrá darse de alta como nuevo cliente directamente en la oficina móvil.

En cuanto a las operaciones realizadas en estos bancos móviles rodantes, se ha explicado que no tendrán comisiones para los usuarios, salvo aquellas que, por normativa bancaria, puedan aplicarse automáticamente por la entidad emisora de la tarjeta, en los mismos términos que en cualquier oficina bancaria convencional.

"La implicación que tiene esta entidad con esta provincia es conocida por todos, así como nuestra pretensión de facilitar que la sociedad zamorana tenga los mejores servicios", ha expuesto tras la rúbrica García. Por ello, desde Caja Rural buscan "ofrecer a todos los zamoranos, estén donde estén, el mejor servicio financiero", ha añadido.

Atención presencial pensada especialmente para las personas mayores o con dificultades para usar la banca digital que podrán volver a realizar sus gestiones financieras habituales sin salir de su localidad de residencia una vez se pongan en marcha las oficinas móviles bancarias de Caja Rural.

Municipios que carecen de sucursal financiera y de cajero automático

Los pueblos afectados por la exclusión financiera en la provincia de Zamora y en los que harán parada las oficinas móviles bancarias son los siguientes: