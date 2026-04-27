Caja Rural de Zamora se hará cargo de las oficinas móviles bancarias que recorrerán los pueblos de la provincia
La Diputación prevé que el servicio comience a estar operativo a partir del 1 de septiembre haciendo parada en los 173 municipios zamoranos que carecen de sucursal financiera y de cajero automático
Caja Rural de Zamora es la empresa adjudicataria del nuevo servicio de Oficina Financiera Móvil impulsado por la Diputación Provincial. El presidente de la institución, Javier Faúndez, y el director general de la entidad financiera, Cipriano García, han firmado el contrato que tiene como objetivo resolver la exclusión financiera en 173 pueblos de Zamora. "Es una gran satisfacción tras muchos meses de trabajo dar solución a una necesidad que nos planteaban muchísimos alcaldes", ha expresado Faúndez.
El contrato por importe de 1.320.000 euros tiene una duración de cuatro años, más cinco meses de preparación, para llevar a cabo un servicio en el que se quiere ofrecer una "atención personalizada", ha remarcado el dirigente alistano.
El servicio se prestará inicialmente en las cabeceras de los 173 ayuntamientos que actualmente no cuentan con ningún tipo de servicio bancario, lo que significa que no pueden hacer una retirada de efectivo, domiciliar o pagar un recibo. La zona más afectada de la provincia es la comarca de Sanabria-La Carballeda, aunque también faltan estos servicios en Aliste, Sayago, La Guareña, en la zona de Toro o en los Valles de Benavente.
La previsión es que el 1 de septiembre comiencen a realizarse las rutas que Diputación y Caja Rural planificarán en estos meses. De este modo, dos furgones recorrerán los pueblos afectados por la exclusión financiera haciendo parada en ellos al menos una vez al mes con un tiempo de estancia necesario para atender a la demanda de los usuarios, que nunca será inferior a veinte minutos. En cada vehículo, acondicionado para dar la mejor atención a los vecinos, irán un gestor comercial con experiencia en atención al público y operativa financiera que realizará las actividades propias del servicio financiero a través de oficina y un vigilante que garantice la seguridad de la oficina móvil, sus clientes y sus empleados; y que será también el conductor del vehículo.
Sistema que se dará a conocer con detalle a la ciudadanía con una "intensa campaña de publicidad en los meses previos a su puesta en funcionamiento", ha anunciado el presidente de la Diputación de Zamora.
Retirar dinero en efectivo, ingresar cantidades monetarias en cuenta, consultar saldos y movimientos bancarios, abrir cuentas bancarias nuevas y realizar su mantenimiento o hacer transferencias. Estas son algunas de las acciones que se podrán llevar a cabo en las oficinas financieras móviles, tanto si se es cliente de la entidad bancaria como si no, puesto que el servicio estará abierto a toda la población. No obstante, cualquier vecino que lo desee podrá darse de alta como nuevo cliente directamente en la oficina móvil.
En cuanto a las operaciones realizadas en estos bancos móviles rodantes, se ha explicado que no tendrán comisiones para los usuarios, salvo aquellas que, por normativa bancaria, puedan aplicarse automáticamente por la entidad emisora de la tarjeta, en los mismos términos que en cualquier oficina bancaria convencional.
"La implicación que tiene esta entidad con esta provincia es conocida por todos, así como nuestra pretensión de facilitar que la sociedad zamorana tenga los mejores servicios", ha expuesto tras la rúbrica García. Por ello, desde Caja Rural buscan "ofrecer a todos los zamoranos, estén donde estén, el mejor servicio financiero", ha añadido.
Atención presencial pensada especialmente para las personas mayores o con dificultades para usar la banca digital que podrán volver a realizar sus gestiones financieras habituales sin salir de su localidad de residencia una vez se pongan en marcha las oficinas móviles bancarias de Caja Rural.
Municipios que carecen de sucursal financiera y de cajero automático
Los pueblos afectados por la exclusión financiera en la provincia de Zamora y en los que harán parada las oficinas móviles bancarias son los siguientes:
- Abezames
- Alcubilla de Nogales
- Alfaraz
- Algodre
- Almaraz de Duero
- Arcenillas
- Arcos de la Polvorosa
- Argañín
- Argujillo
- Arquillinos
- Arrabalde
- Asturianos
- Ayoo de Vidriales
- Barcial del Barco
- Bretó
- Bretocino
- Brime de Sog
- Brime de Urz
- Bustillo del Oro
- Cabañas de Sayago
- Calzadilla de Tera
- Cañizal
- Cañizo
- Carbellino
- Casaseca Campeán
- Casaseca de las Chanas
- Castrillo de la Guareña
- Castroverde
- Cazurra
- Cerecinos de Campos
- Cerecinos del Carrizal
- Cernadilla
- Cobreros
- Coomonte
- Cotanes del Monte
- Cubillos del Pan
- Cubo de Benavente
- Cuelgamures
- El Pego
- El Piñero
- Entrala
- Espadañedo
- Faramontanos de Tábara
- Fariza
- Figueruela de Arriba
- Fresno de la Polvorosa
- Fresno de la Ribera
- Fresno de Sayago
- Friera de Valverde
- Fuente Encalada
- Fuentelcesa
- Fuentespreadas
- Gallegos del Pan
- Gallegos del Río
- Gamones
- Gema
- Granja de Moreruela (La)
- Granucillo
- Guarrate
- Hermisende
- Jambrina
- Justel
- La Hiniesta
- La Torre del Valle
- Losacino
- Lubián
- Luelmo
- Madridanos
- Maire de Castroponce
- Malva
- Manzanal de Arriba
- Manzanal de los Infantes
- Manzanal del Barco
- Matilla de Arzón
- Matilla la Seca
- Mayalde
- Melgar de Tera
- Micereces de Tera
- Milles de la Polvorosa
- Molacillos
- Molezuelas de la Carballeda
- Monfarracinos
- Moreruela de los Infanzones
- Moreruela de Tábara
- Muelas de los Caballeros
- Muelas del Pan
- Navianos de Valverde
- Olmillos de Castro
- Otero de Bodas
- Palacios de Sanabria
- Palacios del Pan
- Pedralba de la Pradería
- Peleagonzalo
- Peleas de Abajo
- Peñausende
- Peque
- Pereruela
- Perilla de Castro
- Pías
- Piedrahita de Castro
- Pinilla de Toro
- Pino del Oro
- Pobladura de Valderaduey
- Porto
- Pozoantiguo
- Pozuelo de Tábara
- Prado
- Puebla de Valverde
- Quintanilla de Urz
- Quintanilla del Monte
- Quintanilla del Olmo
- Quiruelas de Vidriales
- Rabanales
- Rábano de Aliste
- Requejo
- Revellinos
- Rionegro del Puente
- Robleda-Cervantes
- Roelos de Sayago
- Rosinos de la Requejada
- Salce
- Samir de los Caños
- San Agustín del Pozo
- San Cebrián de Castro
- San Esteban del Molar
- San Justo
- San Martín de Valderaduey
- San Miguel de la Ribera
- San Miguel del Valle
- San Pedro de la Nave-Almendra
- San Vicente de la Cabeza
- San Vitero
- Santa Colomba de las Monjas
- Santa Croya de Tera
- Santa María de Valverde
- Tapioles
- Torregamones
- Trefacio
- Uña de Quintana
- Vadillo de la Guareña
- Valcabado
- Valdefinjas
- Valdescorrial
- Vallesa de la Guareña
- Vega de Tera
- Vega de Villalobos
- Vidayanes
- Videmala
- Villabrázaro
- Villadepera
- Villaferrueña
- Villageriz
- Villalazán
- Villalba de la Lampreana
- Villalobos
- Villalonso
- Villalpando
- Villalube
- Villamayor de Campos
- Villamor de los Escuderos
- Villanázar
- Villanueva de Azoague
- Villanueva de Campeán
- Villanueva de las Peras
- Villar de Fallaves
- Villar del Buey
- Villardiegua de la Ribera
- Villárdiga
- Villardondiego
- Villaseco del Pan
- Villavendimio
- Villaveza de Valverde
- Villaveza del Agua
- Viñas
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