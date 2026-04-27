Caídas en la calle: no siempre la víctima tiene razón

El Consejo Consultivo de Castilla y León hacía recientemente balance de actividad del primer trimestre de año, que arroja como principales cifras los 125 dictámenes aprobados por este órgano y los 75 asuntos resueltos por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, funciones que realiza el mismo órgano presidido por Agustín S. de Vega.

La sociedad desconoce lo que se hace entre las paredes de piedra y cristal del edificio de la plaza de la Catedral, pero son asuntos de la vida cotidiana de ciudadanos y empresas cuyos problemas acaban en esta sede, a veces por una mala atención médica, otras por una caída en la calle que acaba con el peatón malparado, otras porque la administración puntuó mal o excluyó a una empresa de un concurso que quizá suponga una parte importante de la facturación del año.

Y hay veces en que lleva razón la Administración, y en otras el ciudadano. Por ejemplo, en las reclamaciones sanitarias. En general, lo que tiene en cuenta el Consultivo no es que el paciente haya quedado mejor o peor de su enfermedad, sino si los médicos y demás profesionales han actuado correctamente, si han seguido la "lex artis", aunque, como seres humanos, no estén libres de cometer un error.

Por ejemplo, los familiares de una paciente pidieron 83.592 euros de responsabilidad patrimonial a la Administración por la mala atención que recibió en el ingreso hospitalario de 15 días que le llevó al coma y posterior fallecimiento.

La inspectora médica concluyó que había existido pérdida de oportunidad de supervivencia asociada al CPRE (colangiopancreatografía retrógada endoscópica, un procedimiento para examinar los conductos biliares y pancreáticos) mal practicado por el servicio de salud, procedimiento cuya mortalidad es aproximadamente del 1 %. A la hora de fijar la indemnización se calcula con unos baremos en los que se tiene en cuenta factores como la edad o la relación de parentesco con los reclamantes.

Otro caso en el que los reclamantes llevaban razón era el de un señor de 77 años, que fue sometido a una cirugía cardiaca y se colocó una prótesis mecánica mitral. Recibe el alta médica con la pauta de Sintrom que le había prescrito el Servicio de Cardiología. Sin embargo el médico de familia que le atendió en las revisiones posteriores incumplió la pauta y como consecuencia el control de la coagulación era ineficaz. Diez días después de la operación el paciente fue encontrado muerto en su domicilio.

Aunque en el proceso penal no se pudo probar la actuación negligente del médico que justificara una condena, todos los especialistas médicos que comparecieron en este juicio dictaminaron de forma coincidente sobre la vulneración de la lex artis por parte del doctor denunciado en la pauta del tratamiento del Sintrom, lo que colocó al paciente en un riesgo objetivo de muerte súbita por trombosis aguda de la prótesis. Muerte súbita que efectivamente se produjo. Reclamaban una indemnización de 80.000 euros, pero el Consultivo solo concedió 17.000 porque se acreditó la relación de causalidad entre la asistencia sanitaria recibida y los daños sufridos.

Son abundantes, también las reclamaciones por las caídas de los ciudadanos cuando van a pie o el bici por los baches de las calles.

Diligencia razonable

No siempre, sin embargo, el Consultivo da la razón al ciudadano perjudicado, ya que considera, como reitera el Tribunal Superior de Justicia en sus sentencias, que "los peatones deben desplegar una diligencia razonable que alcance a sortear los leves riesgos que deriven de los pequeños defectos que el mismo uso de los servicios pueda producir". Con carácter general "una caída derivada de un tropiezo en un obstáculo de dimensiones insignificantes o visibles, entraña un daño no antijurídico. No puede pretender el administrado que la superficie de las aceras se encuentre en un absoluto alineamiento, totalmente rasante y carente de la más nimia irregularidad. La existencia de irregularidades en las aceras es inevitable en toda población".

A veces, sin embargo, el ciudadano sí tiene razón, como el que reclamó porque cuando circulaba por el carril bici, la rueda delantera tropezó con un bache, cayó y se dañó cadera, mano y muñeca, lesiones por las que solicitó tres mil euros.

Otro ciudadano, sin embargo, reclamó por una caída por el mal estado del carril bici, pero resulta que iba andando, con lo cual no se le dio la razón al considerar que esta vía no estaba habilitada para uso peatonal.

Lo mismo sucedió a otra reclamante que pedía compensación por los daños que se produjo al caer por el hielo de la calle en invierno.

En otro caso el Consultivo apreció que el accidente en la calzada fue culpa del denunciante, por lo que no había nexo causal entre el bache y la caída. Lo mismo ocurrió a un viandante que en lugar de ir por la acera circulaba por la calzada sin causa que lo justificase.

En otras ocasiones la falta de concreción del lugar de la caída echa al traste la reclamación. Y en otras se da la razón al ciudadano.

Empresas

Uno de los asuntos que desde Zamora mayor carga de trabajo ha proporcionado al Tribunal es el de los contratos de la Dirección Provincial de Educación para la limpieza de los centros educativos. La empresa Eulen presentó tres recursos diferentes de los cuales ganó dos y obligó a anular la adjudicación a otra empresa y retrotraer las actuaciones al momento en que la firma fue excluida del proceso, mientras que en el tercero el Tribunal rechazó los argumentos de la firma y desestimó sus pretensiones.

Por un lado Eulen recurrió la adjudicación de la limpieza del Centro Rural de Innovación Educativa y el Tribunal administrativo le dio la razón, al entender que la exclusión de la empresa recurrente no estaba justificada, ya que "sí ha incluido en su oferta vinculante los servicios complementarios requeridos por el órgano de contratación, indicando el número de unidades y el importe total de la oferta (cero euros), sin que se advierta error, omisión o imprecisión que haga inviable la oferta y justifique el rechazo de la proposición".

Parecida argumentación usó el tribunal para dar la razón a Eulen en el recurso que por motivos similares presentó contra la adjudicación de la limpieza en cuatro centros de Zamora: Centro integrado de F.P. Ciudad de Zamora, Escuela de Arte y Superior de Diseño, Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa y Escuela Oficial de Idiomas de Zamora.

Sin embargo, el Tribunal avala la exclusión de Eulen en el caso del IES Universidad Laboral, ya que "no consta que la recurrente haya ofertado todos los servicios complementarios solicitados y no resulta posible la subsanación de la oferta (... que) incumple los requisitos establecidos".