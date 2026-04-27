Aprende a defenderte con este curso en Zamora

El Ayuntamiento de Zamora abre este martes el plazo de inscripción para un taller gratuito de defensa personal, impartido por la Policía Municipal. Se trata de una actividad formativa dirigida a población adulta y enmarcada dentro de las iniciativas municipales de promoción de la seguridad y el bienestar ciudadano.

El taller será impartido por los agentes en formato presencial durante los días 12, 14 y 15 de mayo, en horario de 19.00 a 21.00 horas, con una duración total de seis horas.

Las sesiones tendrán lugar en el Centro Deportivo y Social Huerta de Arenales, ubicado en la zona de Peña Trevinca, y contarán con un total de 30 plazas disponibles.

Actividad gratuita

La participación en esta actividad es completamente gratuita y su contenido está orientado a proporcionar a las personas participantes conocimientos básicos y técnicas prácticas de autoprotección, “fomentando la confianza, la prevención y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo”, se destaca desde la organización.

El plazo de inscripción se abre este martes y podrá formalizarse a través de la página web apuntame.lineazamora.es.

Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse al correo electrónico igualdad@zamora.es