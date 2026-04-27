Apertura inminente de la calle del Obispo en Zamora

El Casco Antiguo sumará una nueva rúa en cuestión de días.

La calle del Obispo se abrirá al público en los próximos días, una vez que las autoridades municipales y eclesial la han inaugurado el lunes.

“No va a quedar abierta por motivos de seguridad”, ya que todavía no está instalada “la valla que va a rodear el aljibe” descubierto durante la ejecución de las obras y que no ha conllevado un incremento en su coste.

Guarido agregó que “esta nueva calle va a ser muy importante para la ciudad, pone en valor una situación que no se merecía esta catedral, de cierta marginalidad en la parte trasera que ahora se recupera de una manera muy importante”

La apertura de la vía tiene lugar gracias al convenio entre Ayuntamiento de Zamora y el Obispado de Zamora que permitía aplicar el plan de mejora de la catedral, enmarcado dentro del plan espacial del casco histórico, que abría conectar la puerta del obispo con los jardines de Baltasar Lobo.

Proyecto

El proyecto, ha conllevado finalmente la cesión de 800 metros cuadrados y una inversión de 375.100 euros, “ha tenido que ser una ejecución minuciosa y queríamos que esta obra sirviera para realzar todo lo que tiene alrededor” en alusión al elevador de la catedral, señaló el alcalde Zamora, Francisco Guarido.

El regidor indicó que “queremos incluir el valor desde que ha tenido esta obra en la ejecución del plan de turismo, ya algunos proyectos iniciales del plan de turismo han decaído, pero se van a compensar metiendo esta calle en la justificación de gastos del plan de turismo”.

Diócesis de Zamora

Por su parte el ecónomo de la Diócesis de Zamora, José Manuel Chillón, subrayó que en esta mejora “no hay coste de oportunidad. Es un bien para el ayuntamiento, es un bien para la ciudad, es un bien para la catedral, es un bien para la Diócesis de Zamora” y señaló la “generosidad del ayuntamiento” que lo ha urbanizado en tanto que la realización del proyecto lo ha costeado el Obispado de Zamora.

También comentó que “desde el principio hemos querido reforzar, fortalecer, lo que llamamos el entorno de la catedral, para así el casco antiguo y la posibilidad de revitalizarlo”.