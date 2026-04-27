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Violencia de género: Casi una mujer zamorana al día entra en el sistema de protección VioGén

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, agradece la colaboración ciudadana tras un aumento de denuncias

Minuto de silencio en Zamora por la última víctima por violencia de género.

Minuto de silencio en Zamora por la última víctima por violencia de género. / B. B.

B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

Las nuevas altas en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén) en Zamora durante el mes de abril ascienden a 21, lo que sitúa los casos activos en este sistema de 314, cuatro de ellos de “riesgo alto”, según calificó el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.

Respecto a las nuevas entradas, seis se han efectuado a través de los agentes de la Policía Nacional, pero el resto han sido a través de denuncias de las propias víctimas. “En tres de estos casos, las denuncias tuvieron lugar aquí, pero las mujeres no son de Zamora”, puntualizó Blanco, quien agradeció la creciente colaboración ciudadana para denunciar estos casos, poniendo como ejemplo que una de las últimas intervenciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue posible gracias a la denuncia de una vecina.

Además, una de las últimas detenciones por violencia de género fue catalogada como de “riesgo extremo”. El subdelegado añadió que las últimas incorporaciones a VioGén han implicado 18 detenciones.

Minuto de silencio

Ángel Blanco realizó estas declaraciones tras el minuto de silencio convocado en la plaza de la Constitución para condenar el último caso de asesinato por violencia de género, ocurrido en Toledo, donde la víctima fue una mujer de 43 años a manos de su expareja, que, tras el crimen, se suicidó.

Reunión de seguridad

El subdelegado del Gobierno en Zamora también presidió este lunes la reunión semanal de coordinación de seguridad entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, que no tuvo más trascendencia que el robo de una motocicleta en un garaje.

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Reunión de seguridad en la Subdelegación de Zamora.

Reunión de seguridad en la Subdelegación de Zamora. / Cedida

Mayor importancia tuvo el apartado de esta convocatoria centrado en la XIII reunión ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia y XX reunión ministerial Iberoamericana de Juventud que se celebra esta semana en Zamora y a las que acuden más de un centenar de personas de un total de 22 países, entre las que destacan varios ministros y otros miembros con cargo de ministro.

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