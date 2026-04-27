Más de 300 migrantes ya han solicitado su regularización en la provincia de Zamora

El proceso de regularización extraordinaria de extranjeros se está desarrollando con normalidad en la provincia de Zamora, donde no es difícil conseguir cita para tramitar la solicitud, a diferencia de lo que ocurre en provincias más pobladas. Tras solo en las primeras fechas, como el viernes 17 de abril o a principios de la semana pasada, fue necesario ampliar el horario para atender todas las citas concedidas.

Asimismo, se ha ampliado el tiempo de recogida de cada solicitud tanto en la Tesorería General de la Seguridad Social como en las oficinas de Correos de la provincia.

En la mañana de hoy se ha celebrado en la Subdelegación del Gobierno la segunda reunión de coordinación del proceso de regularización extraordinaria, tras la cual el subdelegado, Ángel Blanco, ha informado de que las solicitudes sobrepasan las 300, sumando tanto las realizadas de manera presencial como las telemáticas.

Los supuestos para acogerse al proceso de regularización son dos. Por una parte, pueden acogerse a él los que estén en situación administrativa irregular y hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026, para lo que necesitan acreditar de alguna forma esa estancia anterior a comienzos de este año. Por otro lado, podrán acogerse los que han solicitado antes del 1 de enero de 2026 Protección Internacional en España, lo que se conoce como asilo por persecución política o de otro tipo en su país.