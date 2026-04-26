San Salvador, un centro residencial en el que puedes vivir como en casa, en plena Sierra de la Culebra

La Residencia San Salvador, ubicada en Rabanales, en pleno corazón de la Sierra de la Culebra, se ha consolidado como un referente en la atención a personas mayores gracias a un modelo que prioriza el bienestar emocional y el arraigo. Con 111 plazas, 25 de ellas concertadas, el centro se encuentra prácticamente al completo, reflejo de una trayectoria marcada por la confianza de las familias y el valor del boca a boca.

Más que un centro residencial, San Salvador se concibe como un hogar. "Es una forma de que se sientan bien, rodeados de gente de su zona, con la que comparten vivencias y formas de entender la vida", explica el trabajador social, Rodrigo Carretero. De hecho, cerca del 95% de los residentes proceden del entorno, lo que facilita la adaptación y refuerza ese ambiente familiar que define el día a día.

Las instalaciones están organizadas en tres plantas con espacios comunes en todas ellas. La planta baja concentra zonas clave como el comedor, salas de terapia, gimnasio, salón principal y peluquería. En la planta de acceso se ubican parte de las habitaciones, otro amplio salón y una unidad de convivencia con cocina y sala de estar, diseñada para favorecer una vida más cercana y autónoma. La planta superior completa el conjunto con más habitaciones y salones de menor tamaño. A ello se suma una zona exterior con patios y jardines.

Uno de los aspectos más valorados es la posibilidad de personalizar las habitaciones. Esta medida, alineada con el modelo de atención centrado en la persona, contribuye a reforzar la sensación de hogar.

Los residentes comparten viviencias en este centro residencial de Rabanales. | Cedida

La actividad diaria es otro de los pilares del centro. San Salvador no solo cumple con los servicios exigidos, sino que los amplía con profesionales a jornada completa en áreas como terapia ocupacional o fisioterapia, lo que permite un seguimiento más constante y personalizado.

A ello se suma una intensa programación cultural y de ocio. "Una animadora sociocultural realiza talleres, actividades o excursiones con los residentes", señala Carretero. El calendario se adapta a cada época con celebraciones como carnavales, Semana Santa, Navidad o incluso propuestas tematizadas como la Feria de Abril, acercando nuevas experiencias sin perder de vista las tradiciones.

Este enfoque convierte la residencia en un espacio activo, donde los mayores no solo reciben cuidados, sino que continúan participando, compartiendo y manteniendo vivas sus rutinas y relaciones. "Es muy importante que estén activos, que participen y que sigan compartiendo momentos", subraya Carretero, quien destaca una filosofía que entiende el envejecimiento como una etapa para seguir viviendo en compañía.