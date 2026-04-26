San José Obrero celebra sus Fiestas Populares 2026 con un programa repleto de actividades

El barrio de San José Obrero volverá a llenar sus calles de música, convivencia y actividades vecinales con motivo de sus Fiestas Populares 2026, que se celebrarán del miércoles 29 de abril al domingo 3 de mayo. La programación incluye verbenas, charangas, actividades infantiles, deporte, tradición y actos de encuentro para todas las edades.

La Comisión de Fiestas abrirá el programa el miércoles 29 de abril con el montaje de la caseta en la plaza de la Encomienda, donde se ruega la colaboración vecinal. La jornada continuará por la tarde con la charanga-pasacalles “Manaíta” y, por la noche, con la gran verbena “Expresión”, durante la que se celebrará un bingo con premios aportados por establecimientos del barrio.

El jueves 30 de abril concentrará varios de los actos centrales del inicio festivo. Habrá jornada de puertas abiertas en el gimnasio La Josa, inauguración oficial de la caseta de la comisión, pregón a cargo de Las Leyendas del Barrio, charanga-pasacalles “Cherokee”, macrodiscoteca Electromoon y fuegos artificiales a las 23.59 horas frente a La Josa.

La programación continuará el viernes 1 de mayo con el XVII Torneo de Fútbol Fiestas de San José Obrero, la salida de la manifestación del Día del Trabajador, el XVI Trofeo Ciclista, misa en la parroquia del barrio, baile-vermut y aniversario de Ángel Bariego, hinchables gratuitos en la calle Cañaveral, actuación del coro del Centro de Día de San Lázaro, espectáculo de calle “Dj Butrón” y nueva salida de charanga con “Manaíta”.

El sábado 2 de mayo estará marcado por una amplia oferta popular. La mañana comenzará con la exposición de coches y motos clásicos en la plaza de la Encomienda. Después se celebrará un vermú con el grupo “Salamandras al Sol”, la actuación de “Gaitasymás”, juegos populares para niños y mayores, el XIX Festival de Baile Tradicional “Ciudad de Zamora”, el espectáculo de calle “Vanessa Muela”, la charanga-pasacalles “El Tropezón” y la gran verbena “Insomnio”, con bingo durante el descanso.

Las fiestas se cerrarán el domingo 3 de mayo con el espectáculo de calle “Mago Jesu”, vermú flamenco con “Kurkillo y Jandry”, juegos infantiles, baile de las Águedas de San José Obrero, el XIX Festival de Baile Tradicional y la traca final de fiestas y despedida en la plaza de la Encomienda.

La Asociación Desarrollo Comunitario San José Obrero subraya la importancia de la participación vecinal para mantener viva una celebración con más de medio siglo de historia. El colectivo anima a los vecinos a implicarse en la organización y recuerda que las fiestas son un espacio de encuentro, convivencia y colaboración entre generaciones: “Sigamos cuidando los motivos y los lugares que lo han hecho posible”, señala el saluda festivo, que concluye con el tradicional deseo de “¡Felices fiestas!”.