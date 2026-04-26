Residencia Virgen del Canto en Toro, un entorno de cuidado integral

La Residencia Virgen del Canto de Toro, de titularidad de la Diputación de Zamora, se ha consolidado como uno de los centros de referencia en atención psicogeriátrica de la provincia, con un modelo asistencial que pone el foco en la cobertura integral de las necesidades físicas, sanitarias, psicológicas y socioculturales de las personas residentes. En un contexto en el que el envejecimiento activo y la calidad de los cuidados adquieren cada vez mayor relevancia, el centro avanza en una línea de mejora continua, según la administración provincial, que combina atención especializada y modernización de sus instalaciones.

La Diputación de Zamora ha intensificado en los últimos años su compromiso con este recurso asistencial. Durante el año 2025 se han ejecutado actuaciones que han permitido actualizar espacios clave del centro, como la adecuación de la cocina y sus dependencias anexas, la incorporación de nuevas cámaras frigoríficas o las obras de climatización en distintas zonas. A estas intervenciones se suman las mejoras en accesibilidad y ajardinamiento del patio, además de actuaciones en el sistema de calefacción que han contribuido a una gestión más eficiente y sostenible del edificio.

En total, la inversión realizada en este periodo ha rondado los 130.000 euros, a los que se añaden otros 150.000 euros en los presupuestos de la Diputación para 2026, lo que eleva la inversión global hasta aproximadamente 280.000 euros. Un esfuerzo económico que, según destacan desde la institución provincial, responde a la voluntad de mejorar la funcionalidad, la accesibilidad y el confort del centro, reforzando su papel dentro de la red asistencial pública.

Las actuaciones proyectadas para este ejercicio contemplan nuevas intervenciones de calado, como la habilitación de un acceso independiente a la residencia, la reforma de vestuarios, la renovación de la lavandería, la modernización de la zona de terapia ocupacional y la creación de nuevos despachos. El objetivo es seguir avanzando hacia un entorno más adaptado tanto para los residentes como para los profesionales que desarrollan su labor en el centro, reforzando su vocación de servicio público.

Residencia Virgen del Canto en Toro. / L. O. Z.

La mejora de la eficiencia energética es otro de los avances destacados, con un sistema de calefacción optimizado que ha permitido un ahorro estimado de unos 60.000 litros de combustible en el último año, contribuyendo a una gestión más sostenible del recurso público. Todo ello se traduce en un entorno más cómodo, seguro y funcional, en el que la atención profesional se complementa con instalaciones adaptadas a las necesidades reales de los usuarios.

La Residencia Virgen del Canto de Toro avanza así en un proceso de transformación que no solo moderniza sus espacios, sino que refuerza su esencia de ofrecer una atención cercana, integral y de calidad a las personas mayores, garantizando su bienestar y dignidad en todas las etapas de su estancia.

La residencia cuenta con una capacidad de acogida de alrededor de un centenar de plazas, orientadas a la atención de personas mayores que requieren apoyos específicos en su vida diaria. El centro dispone de habitaciones adaptadas, amplios espacios comunes, zonas de convivencia y áreas exteriores diseñadas para favorecer la movilidad y el bienestar. Entre sus instalaciones destacan el servicio de comedor propio, sala de rehabilitación y terapia ocupacional, enfermería, salas de estar y espacios destinados a actividades socioculturales, que buscan mantener la participación activa de los residentes en la vida del centro.

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El equipo profesional está formado por personal sanitario, de enfermería, auxiliares de geriatría, fisioterapia, terapia ocupacional y atención social, lo que permite ofrecer una atención continuada y coordinada. Además de la cobertura asistencial básica, se desarrollan programas de estimulación cognitiva, actividades de ocio, talleres y propuestas socioculturales orientadas a mantener la autonomía personal y la calidad de vida de los usuarios.