Música
Un referente de la música negra nacional, Mississippi Queen & The Wet Dogs, llega a Zamora
La banda actuará el 1 de mayo para presentar su trabajo más reciente y un single de una versión de Amy Winehouse
La banda Mississippi Queen & The Wet Dogs recala en Zamora.
La formación bilbaína presenta su segundo disco “Phoenix” el día 1 de mayo en un concierto en la Cueva del Jazz.
El grupo de funky rock y soul creado en 2015 apuesta por un repertorio que abarca muchas ramas de la música negra, una voz excepcional al frente de la banda y una fuerza conjunta sobre el escenario que emociona y arrastra. Sus directos mezclan temas propios con versiones de artistas clásicos y actuales del soul, funk, blues y gospel.
Integrantes
Fundada por Inés Eleuteria, corista de Travellin Brothers, quien mezcla fuerza y sentimiento en la voz y en su presencia en el escenario, y Aitor Zorriketa "The Malamute", quien muestra a la guitarra una gran sensibilidad expresiva y versátil en estilo.
Completan esta familia musical Ander Alonso a la batería, Mikel Núñez a las teclas y Jon Carranza al bajo, todos ellos músicos de enorme calidad y dilatada experiencia.
Segundo álbum
El segundo trabajo de la banda, "Phoenix" reúne ocho temas originales con los que siguen explorando y desarrollando su identidad musical. El trabajo fue elegido por los redactores de la revista Ruta 66 como uno de los 15 mejores discos nacionales de 2024. En marzo de 2026 publican un nuevo single: una bonita y potente versión del "Rehab" de Amy Winehouse que celebra el XX. aniversario de su disco "Back To Black".
Concierto
La banda actúa el viernes 1 de mayo a las 21.00 horas, con entrada anticipada física a 12 euros, anticipada online a 12,30 euros y taquilla de 15 euros.
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