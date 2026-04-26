La pensión media deja de estar por debajo de mil euros en 71 pueblos de Zamora en el último año, ¿de cuánto es en tu municipio?

Hace ahora un año eran casi dos de cada tres los municipios de la provincia de Zamora en la que los pensionistas, que son la mayoría de los habitantes, especialmente en los pueblos más pequeños, debían subsistir con una paga que no llegaba a los mil euros mensuales. Un año después, la revalorización de las pensiones y condicionantes sociodemográficos como el hecho de que los nuevos pensionistas ingresan en el sistema con pagas más altas y los de más edad (con pensiones más bajas) fallecen, han hecho que el panorama cambie de forma considerable.

De los 156 municipios con pensiones que no llegaban a los cuatro dígitos en abril de 2025, ha habido 71 que actualmente ya han superado la barrera psicológica de los mil euros de pensión media mensual, por lo que ya solo quedan 85 en esa situación, según los datos estadísticos hechos públicos por el Ministerio de Inclusiones, Seguridad Social y Migraciones a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Con independencia de que el coste de la vida también ha subido en ese último año, la radiografía de las pensiones en la provincia dibuja un panorama actual mucho más alentador. En ejemplo, hace un año eran una decena los pueblos que no llegaban a los mil euros mensuales de pensión media, mientras que actualmente solo quedan dos por debajo de esa cifra: Brime de Sog y Rábano de Aliste.

Otros ocho, han rebasado esa cuantía, entre ellos Gamones, que ha pasado de estar en el furgón de cola con 732,74 euros de pensión media a ocupar el quinto lugar con una paga por pensionista que este mes ha sido de 815,22 euros de media en ese municipio sayagués que no llega al centenar de vecinos. Igualmente, han visto incrementadas sus pensiones por encima de los 800 euros en Peque, Molezuelas de la Carballeda, Porto, Justel, Cubo de Benavente, Rabanales y Otero de Bodas.

En el mes actual, la Seguridad Social ha girado un total de 47.313 pensiones y la paga media entre el conjunto de pensionistas zamoranos fue de casi 1.200 euros. En concreto, quedó fijada en 1.198,43 euros. Hace un año esa paga media era de 1.133,89 euros. Es la capital zamorana el municipio de la provincia con mayor número de pensionistas, un total de 16.442, y también donde más cobran, 1.412 euros en el mes actual.

Brecha de género: ellas solo llegan a los mil euros en una treintena de municipios

Las pensiones es una de las estadísticas en las que más acusada es la brecha de género. Prueba de ello es que los datos de pensiones desagregados por sexo revelan que la pensión media de las perceptoras de esta paga de la provincia únicamente supera los mil euros en una treintena de municipios. Pese a ello, la situación ha mejorado de forma notable en el último año, ya que en abril de 2025 únicamente había diez localidades de la provincia en las que las pensiones medias de las mujeres tuvieran cuatro dígitos.

Justel es el municipio de la provincia en el que las pensionistas de sexo femenino menos cobran, una media de 531,23 euros por mujer que recibe esa paga, mientras que otro municipio del noroeste de la provincia, Porto, tiene la segunda pensión media más baja entre las mujeres, con 583.20 euros en la paga de abril de este año.

En el extremo contrario se sitúan los 29 municipios en los que la pensión media por cada mujer supera los mil euros. De ellos, únicamente se rebasan los mil cien euros mensuales en Villardondiego, San Cebrián de Castro, Valcabado, Roales y Morales del Vino.

En lo más alto del pódium de municipios zamoranos con las pensiones más altas de féminas se sitúan Entrala, con 1.205,13 euros de pensión, y la capital zamorana, con 1.234,77.

El alcalde de Gamones: "Somos muy económicos, no podemos hacer otra cosa"

Gamones era hace un año el pueblo zamorano con pensiones más bajas y, pese a que ha visto incrementada en 80 euros la pensión media, sigue ocupando el quinto lugar en la estadística de municipios zamoranos. Su alcalde, Laureano Lorenzo, reconoce que en esta localidad sayaguesa de apenas noventa habitantes la mayoría son jubilados, exceptuando ocho ganaderos en activo, una ceramista y algún otro vecino.

Respecto a las bajas pensiones, afirma que son "conformistas" porque tampoco les iba a servir de mucho protestar por ello y además "somos muy económicos, no podemos hacer otra cosa". A ello ayuda que en el pueblo no haya tienda ni bar y únicamente dispongan como lugar de ocio, los fines de semana, el club del jubilado. En Gamones funciona la economía de subsistencia, "todos tenemos todos el corral doméstico con dos gallinas que ponen sus huevos", explica. También contribuye a vivir con pensiones tan bajas el tener huerta. "Nos apañamos con lo que nos da, ponen verduras, patatas, la gente no pasa hambre", declara el responsable municipal, que este sábado celebró junto a toda la vecindad la festividad de San Marcos. "Somos un pueblo bien avenido", concluye.

Más de 668 millones al año para pagar a los pensionistas zamoranos

El gasto en pensiones en la provincia de Zamora ascendió en total en el año 2025 a más de 668 millones de euros, con un incremento del 5,1%, por debajo de la media autonómica. Los datos de la Seguridad Social ponen de relieve además que los ingresos de los cotizantes de la provincia no llegan para abonar esas pagas. De hecho, hay un déficit de lo abonado por la Seguridad Social respecto a lo recaudado en la provincia de 297 millones de euros.

Eso supondría que para alcanzar el equilibrio entre cotizaciones y pago de pensiones, cada cotizante zamorano tendría que aportar, de media, 4.772 euros más al año a las arcas públicas. Para no incrementar las cuotas, eso supondrá que en Zamora tendría que haber 49.682 cotizantes más, según los datos del Ministerio recopilados por la agencia Ical.

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Pensiones medias en Zamora de abril de 2026, municipio a municipio Pensiones medias en Zamora de abril de 2026, municipio a municipio

Las cifras estadísticas ponen de relieve además que Zamora fue de toda Castilla y León la única provincia en la que a lo largo del año 2025 se redujo el número de pensiones contributivas, aunque ese descenso fue mínimo, de apenas el 0,1%.