Yo me paso al coche eléctrico: Hablan los zamoranos que se han sumado a la nueva movilidad

El zamorano Ignacio Montero hace poco más de cuatro meses que se pasó a la movilidad eléctrica.

Cambió su antiguo coche, se compró un SUV eléctrico familiar de la marcha china BYD y se despidió definitivamente de las gasolineras para apuntarse al club de las electrolineras.

Aunque pueda parecer un visionario si se mira la subida de precios de los combustibles fósiles tras el conflicto de Irán, Ignacio Montero señala que su motivación, más allá de hacer números y calcular la diferencia de precio con un SUV de gasolina o diesel y el ahorro en combustible por ser eléctrico, ha sido principalmente la de apostar por la movilidad sostenible, "aunque el consumo, el dinero, evidentemente, también es importante".

Su apuesta por el coche eléctrico la realizó porque llevaba años diciendo que llega la etapa final del petróleo y que va a costar mucho. "Ahora lo hemos visto, desgraciadamente por esta guerra, pero en general estamos como muy vendidos, no solo en España, en el resto del mundo, cualquier tecla que se mueva por ahí, nos explota los precios, y no dependes de ti", reflexiona.

Cargadores gratuitos en Zamora

Él ha adquirido cierta autonomía al vivir en una casa y tener placas solares. Además, en los precios de los coches ya no hay tanta diferencia entre motor de combustión o baterías y existen subvenciones para los vehículos eléctricos. A todo ello, se suma que en Zamora actualmente los cargadores eléctricos de titularidad municipal son todos gratuitos, lo que es "una motivación extra, XL, estamos muy contentos", confiesa Ignacio Montero, que paradójicamente se enteró de la gratuidad de esos cargadores una vez adquirido su coche nuevo.

Admite que está muy satisfecho con el cambio y destierra el mito de la autonomía de los vehículos eléctricos. "Anoche estuvimos en Madrid, recargamos allí mientras veíamos un partido, hemos vuelto, ahora he recargado un poquito y nos vamos a Portugal a dar un paseo, así que sin ningún problema, estupendamente", declara este conductor zamorano que es uno de los que se ha sumado este domingo a la ruta de movilidad sostenible a los Arribes del Duero organizada por la delegación de Zamora de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE).

A cinco euros los 350 kilómetros

A esa jornada de ocio, la tercera que organizan, se han sumado también otros usuarios de vehículos eléctricos de Fermoselle, Morales del Vino, Salamanca, Valladolid o Asturias y todos ellos comparten su satisfacción al dejar atrás los motores de combustión. Al respecto, uno de los participantes explica que cargando el coche en casa la recarga sale por cinco euros para una autonomía de 350 kilómetros. Hagan números con los vehículos de combustión y añadan que en un coche eléctrico no hay cambios de aceite ni otros costes de mantenimiento que sí tienen los vehículos diesel y gasolina.

El delegado de AUVE Zamora, Mario Martínez, habla de su propia experiencia, cuando hace tres años se compró un Tesla. Desde entonces ha hecho "más kilómetros de los que pensaba porque cuando encuentras la comodidad con la que se viaja y, lógicamente el coste, te planteas hacer más viajes que antes", comenta, para recalcar que está "muy contento" con los tres años que lleva moviéndose en coche eléctrico. En este tiempo la infraestructura de puntos de recarga también se ha incrementado de forma notable y ahora hay cargadores ultrarrápidos para los viajes largos que, con apenas una parada de 20 minutos, dan la autonomía suficiente para recorrer España de punta a punta con algunos modelos de coche eléctrico.

Desmentir bulos

Mario Martínez alude igualmente al principal escollo para que el vehículo eléctrico aún no alcance una mayor cuota de mercado, como es el precio. Al respecto, la subida de los vehículos de motor de combustión, unido a una bajada de precios de los coches eléctricos, hacen que la diferencia sea cada vez menor. De hecho, la gama de modelos hace que los haya de distintos precios y ahora mismo la mayor barrera ya no es el precio, sino "el miedo y, sobre todo, la desinformación". Al respecto, indica que está "totalmente desmentido" el bulo de que no hay electricidad suficiente para asumir todas las recargas y tampoco es cierto el riesgo de que ardan al cargarlos en el garaje.

El delegado de AUVE en la provincia admite que "todavía hay mucho bombardeo de cosas que no son", pero cuando se prueba el vehículo eléctrico cambia la percepción. Más allá del precio de la gasolina, Mario Martínez alude también a "una cuestión filosófica" como la de no depender de factores externos, algo que hace plantearse "el vehículo eléctrico como una alternativa real y casi necesaria".

De Portugal, a Noruega o Polonia, sin límites por ir en coche eléctrico

La ruta en coche eléctrico organizada este domingo por AUVE para desde Zamora llegar a la presa de Almendra, continuar por Fermoselle y Bemposta y regresar de Portugal por Miranda do Douro y las presas de Villalcampo y Ricobayo la han realizado también entusiastas de estos vehículos de fuera de la provincia, como Mónica Rodríguez, que desde Gijón se ha animado a este recorrido y ha explicado su propia experiencia con los vehículos enchufables.

En su caso lo adquirió en la pandemia. "Como no podíamos salir de vacaciones nos compramos el coche eléctrico, y estamos encantados, hemos llegado con él hasta Noruega, Polonia y Dinamarca, y sin problema", afirma para desterrar el mito de la falta de autonomía y cargadores. Explica además que está tan contenta con su coche que intenta convencer a sus compañeros de trabajo "pero no hay manera, ellos son de gasolina y gasoil y no hay manera", aunque estos días, viendo los precios del combustible, le miren con cierta envidia. El coche eléctrico ignora lo que es el estrecho de Ormuz.