Neurocare Home, un modelo residencial abierto a la sociedad

En el ámbito de los cuidados a la tercera edad, Neurocare Home Zamora se presenta como un centro que apuesta por un modelo asistencial que va más allá de la atención convencional. Su enfoque sitúa a la persona en el centro de todas las decisiones, trasladando esta filosofía a la práctica diaria mediante planes de atención completamente individualizados. Cada uno de ellos se construye a partir de la historia de vida, las preferencias personales y la situación clínica de cada residente, lo que permite ofrecer un acompañamiento ajustado y real. "Cada residente tiene la voz en sus cuidados y debe decidir sobre ellos", explican desde la dirección, destacando la escucha activa como una herramienta fundamental para lograr un acompañamiento emocional pleno.

Este planteamiento se refuerza con uno de los aspectos que diferencian al centro, que es su firme apuesta por la inclusión de las personas mayores en la sociedad. Neurocare Home Zamora trabaja para que sus residentes sigan formando parte activa de su entorno, promoviendo la participación social y las relaciones con el exterior. Para ello, colabora con distintas entidades de la provincia y organiza actividades que favorecen el contacto con su entorno. A nivel interno, también se desarrollan propuestas lúdicas mensuales en las que se fomenta la implicación de las familias, así como actividades adaptadas a cada época del año que contribuyen a trabajar la orientación espacio-temporal.

El centro dispone de 140 plazas, distribuidas en 76 habitaciones individuales y 32 dobles, con una clara prioridad por ofrecer espacios íntimos que favorezcan el confort y la privacidad. En esta línea, se promueve la personalización de las habitaciones como un elemento clave en el proceso de adaptación. "Poder traer objetos personales ayuda a crear un hogar dentro del centro y a mantener los vínculos con la vida anterior", señalan, conscientes de que el cambio a una residencia implica dejar atrás rutinas y entornos conocidos.

Luis Fernández

Las instalaciones han sido diseñadas para convertirse en el núcleo de la vida diaria. Las zonas comunes, amplias y con abundante luz natural, funcionan como espacios versátiles en los que se combinan actividades grupales, momentos de descanso o encuentros sociales en un ambiente cálido y accesible. A ello se suma una zona ajardinada concebida como un auténtico pulmón verde, donde los residentes pueden pasear, participar en actividades al aire libre o compartir tiempo con familiares en un entorno seguro y acogedor.

En cuanto al día a día, el centro apuesta por rutinas flexibles que se adaptan a cada persona, con el objetivo de que la vida en la residencia se asemeje lo máximo posible a la del hogar. Se respetan los horarios de descanso, las preferencias en la alimentación y se fomenta la participación de los residentes en las decisiones cotidianas. Además, se desarrollan actividades y terapias personalizadas que responden a las necesidades específicas de cada usuario, favoreciendo así una mayor implicación.

Neurocare Home Zamora ofrece diferentes tipos de estancia, desde temporales —por recuperación o descanso del cuidador— hasta indefinidas, sin establecer una duración mínima. El objetivo es que, independientemente del tiempo de permanencia, cada residente se sienta cómodo y bien atendido desde el primer momento.

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Todo ello se sustenta en un equipo formado para ofrecer una atención basada en la humanidad, la cercanía y el respeto. Porque, como resumen desde el centro, no se trata solo de atender necesidades, sino de acompañar a cada persona en su proyecto de vida, garantizando su autonomía, su dignidad y su bienestar en todas las etapas.