Jóvenes titulados de Zamora podrán acceder a contratos formativos con ayudas de hasta el 75% de los salarios.

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, abrirá el próximo lunes, 27 de abril, una nueva convocatoria del programa FORCAREM, una línea de ayudas destinada a favorecer la inserción laboral de jóvenes recién titulados en empresas de la Comunidad.

El programa cuenta con una dotación económica de 8 millones de euros y tiene como objetivo financiar la contratación de jóvenes que han finalizado recientemente su etapa formativa. Con ello, la Junta pretende facilitar el inicio de su vida laboral, favorecer la adquisición de experiencia profesional y mejorar las habilidades necesarias para el desarrollo de su carrera en centros de trabajo de Castilla y León.

FORCAREM persigue un doble objetivo: por un lado, impulsar el empleo juvenil y contribuir a fijar población joven en la Comunidad; por otro, reforzar la cualificación profesional, la captación de talento y la competitividad del tejido productivo autonómico.

La ayuda cubrirá el 75 % de los costes salariales, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social, con un límite de 2.905 euros mensuales por contrato. De este modo, la subvención podrá alcanzar hasta 34.860 euros por un periodo máximo de 12 meses.

Los jóvenes contratados al amparo de este programa deberán ser titulados universitarios, de máster o de formación profesional de grado medio o superior. Además, tendrán que haber finalizado sus estudios en los últimos tres años, encontrarse en situación de desempleo e inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

Los contratos deberán formalizarse bajo la modalidad de contrato formativo para la obtención de la práctica profesional. Esta fórmula permite a los jóvenes acceder a una experiencia laboral remunerada y vinculada a su formación, mientras que las empresas pueden incorporar trabajadores cualificados y adaptar su formación a sus necesidades.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las pymes, autónomos, entidades sin ánimo de lucro y entidades sin personalidad jurídica con centro de trabajo en Castilla y León. Serán subvencionables los contratos formalizados desde el 1 de noviembre de 2025 y hasta la finalización del plazo de solicitud, que permanecerá abierto desde el 27 de abril hasta el 30 de septiembre de 2026.

El programa está gestionado por la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León (FAFECYL). En su anterior edición, desarrollada durante los ejercicios 2024 y 2025, FORCAREM permitió la incorporación de 312 titulados a empresas de la Comunidad, con una inversión de 7 millones de euros.