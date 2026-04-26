Innovación y el cuidado personalizado en la residencia de Camarzana de Tera

En el centro MV Geriatría de Camarzana de Tera el envejecimiento se entiende como una etapa activa, acompañada y con proyectos de vida. Bajo el lema del centro, "Porque la vida continúa", la filosofía del centro tiene una idea que atraviesa todo el modelo asistencial ya que, según explica la directora, Ángeles Martín "la vida continúa y en este centro residencial tienen vida social y están felices".

Con 67 plazas, de las que 25 son concertadas, el centro mantiene una ocupación prácticamente completa durante todo el año. Además, dispone de 15 plazas de centro de día, un recurso clave para personas que no necesitan una residencia permanente pero sí acompañamiento diario, terapia y socialización. "Es una forma de evitar la soledad no deseada y de seguir conectados a la vida", explican desde la dirección.

El centro cuenta con unidades de convivencia que permiten un modelo más cercano y familiar, y una cartera de servicios en la que destacan la terapia ocupacional durante siete horas diarias, fisioterapia también de siete horas y atención médica y de enfermería continuada según planificación semanal. Todo ello con el objetivo de mantener la autonomía el mayor tiempo posible.

Una de las habitaciones en la residencia de Camarzana de Tera. / Cedida

La innovación es uno de los pilares diferenciales. Desde hace tiempo en este centro se han incorporado camas cota cero y se trabaja en la implantación de nuevas herramientas tecnológicas. Entre ellas, un proyecto pionero desarrollado junto a la Universidad de Burgos, un robot que está en fase de prototipo destinado a la rehabilitación y el acompañamiento de los residentes. "Es un proyecto que nos ilusiona porque abre nuevas posibilidades en la atención", señala Martín.

A ello se suma el uso de un robot de rehabilitación en colaboración con la Fundación Cartif, especialmente dirigido a personas con ictus, Parkinson o movilidad reducida, así como dispositivos de neuromodulación para el tratamiento del dolor y la mejora del descanso.

El centro también ha apostado por instalaciones sostenibles certificadas Passivhaus y sistemas de aerotermia, que mejoran el confort y la calidad del aire interior. "Mantener una humedad adecuada convierte el entorno en un espacio más saludable", destacan.

El modelo se completa con un equipo profesional diverso. En MV Geriatría de Camarzana de Tera, la atención sanitaria, la tecnología y el acompañamiento humano se integran para ofrecer una residencia donde la vida continúa.