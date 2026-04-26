Fundación La Paz apuesta en Zamora por un modelo residencial centrado en la autonomía de los mayores

La Fundación La Paz se ha consolidado en la provincia de Zamora como una alternativa residencial distinta, centrada en ofrecer a las personas mayores un entorno que combine independencia, convivencia y atención profesional. Esta entidad sin ánimo de lucro ha desarrollado en Moraleja de Sayago un complejo que rompe con el concepto tradicional de residencia, apostando por un modelo más flexible y adaptado a las necesidades reales de cada usuario.

“Hay personas independientes que están ahí porque están con más gente y entran y salen cuando quieren, y hay gente que está asistida, que se lo atiende con todo lo que necesite”, explican desde el centro, destacando esa capacidad de adaptación como uno de sus principales valores.

Viviendas compartidas con servicios completos

El complejo cuenta con trece viviendas de protección oficial destinadas a personas mayores, organizadas para la convivencia de entre cuatro y cinco residentes. Cada una dispone de dos habitaciones dobles y una individual, además de salón, cocina y dos baños, lo que permite mantener un ambiente doméstico y cercano.

Uno de los espacios interiores de la Fundación La Paz de Moraleja. / Cedida

En el momento de las comidas, los residentes tienen la posibilidad de elegir entre acudir al comedor del Centro de Día o disfrutar de los menús ya elaborados en sus propias viviendas. Mientras algunos prefieren compartir ese tiempo en un espacio común que favorece la relación social, otros se inclinan por la comodidad de comer en su propio hogar. En todos los casos, la Fundación La Paz prioriza el respeto a las decisiones y preferencias individuales de cada usuario.

Aunque cada vivienda está equipada para la vida diaria, el servicio es integral. “En los apartamentos tienen el servicio completo: enfermería, médico, terapia, comedor, lavandería, limpieza… todo”, señalan. De este modo, los residentes pueden mantener su rutina con la tranquilidad de contar con atención continua.

Uno de los aspectos más valorados es la libertad de elección. “Ellos tienen la libertad de prepararse algo en su cocina o acudir al comedor en los horarios establecidos”, explican, una flexibilidad que refuerza la sensación de autonomía sin renunciar a los cuidados.

Unidad de convivencia y centro de día

A este modelo se suma una unidad de convivencia con diez plazas, distribuida en seis dormitorios, que amplía la capacidad del complejo y ofrece una alternativa para quienes requieren un mayor nivel de atención en un entorno igualmente hogareño.

El conjunto contempla un centro de día que actúa como espacio común para fomentar la relación entre usuarios de las viviendas y de la unidad. En él se desarrollan actividades dirigidas por la terapeuta ocupacional, además de prestar servicios sanitarios con médico y enfermera.

Una de las habitaciones de la Fundación La Paz, en Moraleja de Sayago. / Cedida

El complejo de la Fundación La Paz se completa con amplias zonas verdes que convierten al lugar en un entorno más agradable en el que vivir. Se puede pasear, tomar el aire cuando el tiempo lo permite y disfrutar de las vistas a la naturaleza que ofrece un entorno rural como el de Moraleja de Sayago.

La presencia de personal es constante. “Hay personal mañana, tarde y noche”, subrayan, con gerocultores y auxiliares de enfermería que garantizan la atención continuada y el seguimiento de cada residente.

Autonomía con apoyo profesional

La filosofía de la Fundación La Paz pasa por ofrecer un equilibrio entre independencia y seguridad. El objetivo es que cada persona pueda mantener su estilo de vida en la medida de lo posible, pero con el respaldo de un equipo profesional que interviene cuando es necesario.

“Se intenta que los residentes tengan cierta independencia, sobre todo los que necesitan menos apoyo, aunque siempre están controlados por el personal del centro”, explican. Este enfoque permite atender tanto a personas válidas como a aquellas que precisan cuidados más intensivos.

Espacio exterior en la Fundación La Paz, de Moraleja de Sayago. / Cedida

Vida social y entorno cercano

Más allá de la atención asistencial, la fundación promueve la vida social y la conexión con el entorno. A lo largo del año se organizan actividades vinculadas a fechas señaladas, como encuentros con familiares en Navidad o iniciativas en colaboración con el colegio local.

“Se invita a los familiares a una merienda y a una actividad, y también suelen venir niños del colegio en fechas como Navidad o Carnaval”, detallan, reforzando ese vínculo intergeneracional.

La Fundación La Paz se presenta así como un modelo pionero en Castilla y León, que ha sabido integrar cuidados profesionales, convivencia y autonomía en un mismo espacio. Esta fundación ofrece a las personas mayores una forma distinta de vivir esta etapa con calidad de vida y acompañamiento.