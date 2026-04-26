Las Edades del Hombre revoluciona sus exposiciones con realidad virtual inmersiva y actividades escolares

La muestra de "EsperanZa" supondrá un antes y un después dentro de las exposiciones organizadas desde la Fundación de Las Edades del Hombre por la novedad de dos propuestas novedosas, por un lado, Laboratorio EsperanZa, pensado para aproximar al mensaje expositivo a público escolar y familiar, y, por otro, la experiencia realidad virtual inmersiva para desarrollar en grupo.

La tecnología sumerge al usuario en un discurso basado en el propio relato de la exposición, asentado en el concepto de la esperanza. Mediante unas gafas, que se dan al acceder a la zona habilitada para la actividad, los visitantes se trasladan a ese universo, donde tienen que ir pasando por distintas estancias y "superando determinadas pruebas interactuando con los compañeros porque una de las peculiaridades reside en que la actividad se lleva a cabo entre cinco o seis personas" describe el director de proyectos de Las Edades, David Muriel.

La ejecución de la realidad virtual ha implicado a casi una docena de personas que han constituido un equipo, integrado por personal de Las Edades del Hombre y del grupo Planeta. "Hemos contado con expertos a nivel nacional que se dedicaban a estos temas que han complementado a nuestro equipo propio de tecnologías".

El impacto de un incendio

El grupo ha diseñado una narrativa, cimentada a partir de un incendio (en alusión a los sufridos en el territorio zamorano en el verano de 2022 y que impulsaron al obispo de Zamora a solicitar a sus homólogos de toda la región que la provincia fuera sede de una exposición de las Edades) que causa un impacto en un pequeño pueblo, que "podía ser de cualquier punto de Castilla y León y lanza el mensaje de esperanza, de reconstrucción, de no perder la fe para continuar y seguir para adelante... en última instancia refleja los contenidos de la propia exposición" describen desde Las Edades.

La tecnología al servicio de la divulgación del arte

La propuesta se incluye por primera vez en una exposición impulsada desde las Edades, una vez que en la cita anterior "Hospitalitas" en la sede de Villafranca del Bierzo apostaron por una "proyección inmersiva que estaba enfocada a la visualización del espectador, que entonces permanecía sentado disfrutando de una proyección que le envolvía y que tenía que ver con el contenido de esa sede".

Fuerte inversión económica

Este tipo de tecnología ha conllevado una fuerte inversión económica, aunque desde Edades no aportan cifras concretas. "Ese tipo de actividades que enriquecen la exposición es costoso, pero, como todo el montaje son proyectos con un presupuesto muy alto que hay que cubrir al 100% incluyendo las propias entradas".

El plus que tiene "EsperanZa", que ha conllevado el trabajo de un equipo durante meses, tiene una entrada propia que asciende a cinco euros. "Es una actividad paralela y de coste alto" y desde el punto de vista organizativo se trata de "una experiencia que pueden disfrutar cada 15 minutos unas 5 o 6 personas, por lo tanto hay que hacer grupos reducidos para que todo funcione bien" remarca David Muriel, quien aclara que "tal y como estaba planteada y diseñada la experiencia y los espacios que teníamos disponibles (varias salas que habitualmente ocupa el Museo Catedralicio), había que hacerlo así".

A la izquierda, un momento de la proyección que puede ver el espectador, y a a derecha, detalle de las gafas empleadas. | CEDIDA

La inclusión de esta herramienta forma parte de la apuesta de la Fundación de Las Edades del Hombre por "diversificar contenidos y ampliar un poco el espectro de público, quizá un poco más alejados de temas vinculados con el arte o con el ámbito religioso, a los queremos llegar a través de una forma más lúdica".

Hasta el 3 de mayo

La muestra de Las Edades del Hombre, rompedora en comparación con las anteriores citas, vive sus últimos días de apertura en la capital tras su ampliación hasta el 3 de mayo por el éxito de asistencia.

La XXVIII edición destaca por reunir por primera vez en su historia creaciones de Velázquez, Picasso, El Greco, Goya, Zurbarán, Juan de Juni, Gregorio Fernández y Pedro Berruguete, los Salzillo, padre e hijo, distribuidos en dos sedes la iglesia de San Cipriano y el primer templo diocesano.

Conceptualmente presenta tres momentos, la pasión (sufrimiento y vulnerabilidad), la resurrección (sacramentos) y la misión (confianza y "no tener miedo").