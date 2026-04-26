DomusVi potencia un modelo de cuidados humanizados en tres centros de Zamora

Encontrar el equilibrio entre la vida laboral, familiar y el cuidado de un ser querido no siempre es fácil. En ese contexto, DomusVi se posiciona en Zamora como un apoyo cercano y fiable, con tres centros: uno en la capital, en Puerta Nueva y otros dos, en Monfarracinos y Villaralbo. Estos centros comparten una misma filosofía que es la de ofrecer cuidados profesionales en un entorno que se siente como un hogar.

El eje de su modelo es la humanización de los cuidados. En el día a día, esto se traduce en una atención centrada en la persona, donde cada residente mantiene su identidad, sus preferencias y su forma de vivir. No se trata solo de atender necesidades, sino de acompañar, escuchar y adaptar cada detalle. Las actividades se diseñan en función de los gustos y capacidades de cada persona, con el objetivo de fomentar su bienestar, mantener su autonomía y reforzar su motivación.

Este enfoque se apoya en equipos profesionales especializados que trabajan de forma coordinada. Con experiencia, formación continua y una clara vocación, convierten cada residencia en un espacio cercano y familiar. La organización de estos centros en unidades de convivencia permite una atención más individualizada, en entornos cálidos con salas de estar y comedores propios. A ello se suman las habitaciones adaptadas y personalizables que contribuyen a crear una auténtica sensación de estar en casa.

El bienestar se entiende de forma integral. A las sesiones de fisioterapia, gimnasia adaptada o paseos terapéuticos se suman actividades de ocio, talleres, celebraciones o salidas que favorecen la socialización y el contacto con el entorno. La tecnología también está presente, con recursos como la realidad virtual o salas multisensoriales que aportan beneficios a nivel cognitivo y emocional.

Uno de los espacios interiores en Domus Vi. | Cedida

En este contexto, las estancias temporales adquieren un papel clave. Flexibles y adaptadas a cada situación, permiten desde procesos de recuperación tras una intervención o un ictus hasta ofrecer un respiro a las familias en momentos puntuales. El objetivo es claro: facilitar la recuperación y favorecer el regreso al domicilio en las mejores condiciones.

Tres centros

Cada uno de los tres centros DomusVi aporta, además, sus propias fortalezas.

El centro de Puerta Nueva destaca por su ubicación, a pocos minutos del centro de la capital de Zamora, y también por su ambiente acogedor y familiar. La organización de la residencia se realiza por plantas, con una distribución sectorizada, lo que facilita una atención adaptada a los diferentes perfiles y necesidades. La directora del centro, Mari Cruz Iglesias destaca que "ofrecemos estancias temporales que se adaptan a las necesidades y al período de tiempo que necesita la persona y sus familiares".

Muy cerca de la capital está DomusVi Monfarracinos, su cercanía a la ciudad, las habitaciones amplias y luminosas y un entorno ajardinado seguro crean un espacio tranquilo y accesible. Destaca especialmente su refuerzo en fisioterapia. En este sentido, la directora del centro, Carmen Nieto, subraya que "hemos reforzado nuestro servicio de fisioterapia para procesos de rehabilitación y, así, puedan recuperar el bienestar físico y la autonomía".

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En el centro DomusVi Villaralbo, la luz natural y los amplios jardines acompañan un enfoque especializado en rehabilitación traumatológica y en los casos de ictus. La atención individualizada es una seña de identidad, tal y como explica Beatriz Gamarra, directora del centro, al señalar que "atendemos a cada residente de forma individualizada porque cada persona es única, con su historia de vida, sus patologías y sus necesidades". La sala multisensorial de la que dispone y la intensa conexión con la comunidad refuerzan ese enfoque.