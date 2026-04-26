Cuarenta años después de la mili, compañeros de 1984 eligen Zamora para su reunión anual.

Zamora huele a reencuentro. Basta verlos caminar juntos por sus calles para entender que no solo están recorriendo una ciudad: están regresando, de alguna manera, a 1984, a Madrid, a la antigua Escuela de Estado Mayor, actual Escuela de Guerra, donde todos compartieron mili en la segunda compañía.

Son compañeros del reemplazo 8/8 del 82. Hombres que un día vistieron el mismo uniforme, durmieron bajo los mismos horarios y aprendieron a reconocerse en aquella convivencia obligada que, con el paso de los años, se ha convertido en memoria elegida: “Somos todos de reemplazo”, resumen, como quien pronuncia una contraseña que solo ellos entienden del todo. Cuatro décadas después, siguen reuniéndose cada año en una ciudad distinta. Esta vez ha tocado Zamora, gracias a uno de aquellos compañeros, un madrileño que se enamoró de la ciudad que lo acogió años atrás.

Ayer recorrieron la ciudad casi como quien hojea un álbum familiar que aún no conocía. Pasearon por sus calles, se acercaron a su historia desde los orígenes y fueron descubriendo esa Zamora que a veces sorprende más a quien llega de fuera que a quien la pisa todos los días. El Parador, Viriato, el castillo, los monumentos, las plazas y ese ritmo sereno de una ciudad que no necesita levantar la voz para impresionar: “Se han quedado sorprendidos de la calidad de vida que tiene Zamora”, explica Luis Chico desde el grupo. También de su patrimonio, de sus rincones y, por supuesto, de su tapeo.

Porque el reencuentro también se ha sentado a la mesa. Han comido y cenado productos típicos de la tierra, con la ternera como una de las protagonistas, y han compartido conversación, recuerdos y brindis. En torno a los platos han vuelto a aparecer nombres, anécdotas y destinos. Vienen de Galicia, Menorca, Madrid, Aragón, Cataluña, Extremadura y de otros muchos puntos de España. Prácticamente de todas las comunidades. Cada uno con su vida hecha, con sus años encima, pero con aquella mili todavía guardada en algún lugar reconocible.

El balance, dicen, no puede ser mejor. Zamora ha funcionado como escenario y como excusa: la ciudad para verse, pero también la ciudad para recordar. Este domingo, después de comer, llegará la despedida. Se irán de nuevo a sus provincias, a sus rutinas, a sus familias. Pero no será un adiós definitivo. El próximo año volverán a reunirse en otra ciudad, como vienen haciendo desde hace tiempo, manteniendo vivo ese hilo que nació en Madrid en 1984 y que, cuarenta años después, sigue atando historias, nombres y afectos.

Hay amistades que no necesitan verse todos los días para seguir intactas. A veces basta con una fecha marcada en el calendario, una ciudad que acoge, una comida compartida y una frase dicha entre risas para que todo vuelva a empezar: “¿Te acuerdas de aquello?”. Y entonces, por un instante, Zamora deja de ser solo Zamora y se convierte también en Madrid, en cuartel, en juventud y en memoria.