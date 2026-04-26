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El baile de pendones que hermana dos localidades

En un soleado día de San Marcos, el sonido de flautas y tamboriles acompañó a los romeros de Zamora y La Hiniesta, en un acto breve pero cargado de simbolismo y arraigo popular junto a la iglesia de San Lázaro.

Diferentes momentos de la rogativa de San Marcos junto a la iglesia de San Lázaro, con los romeros de Zamora y La Hiniesta acompañando a los pendones. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Diferentes momentos de la rogativa de San Marcos junto a la iglesia de San Lázaro, con los romeros de Zamora y La Hiniesta acompañando a los pendones. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

La rogativa de San Marcos volvió a congregar a vecinos de La Hiniesta y Zamora capital para acudir al tradicional baile de pendones, una celebración breve, pero con mucha tradición. Este año coincidía, además, con el mismo 25 de abril, festividad de San Marcos, mientras que en anteriores ocasiones, desde 2022, este acto se realiza el sábado más próximo a esta fecha.

El baile de pendones que hermana dos localidades

El baile de pendones que hermana dos localidades

Varios vecinos salían de la iglesia de San Lázaro para unirse a la comitiva que ya esperaba en la pequeña plaza junto a la parroquia, con el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, a la cabeza. Al poco de escuchar las flautas y tamboriles de los hermanos de la Cofradía de la Virgen de la Virgen de la Concha, por la cuesta de La Morana bajaban los romeros de La Hiniesta y se colocaban en corro todos para ver el tradicional baile de pendones. Del lado de La Hiniesta estaba José Carlos Herrera, un vecino que suma ya más de veinte años realizando este baile. "Cada vez se hace más difícil, según uno se hace mayor", bromeaba tras el acto.

El baile de pendones que hermana dos localidades

El baile de pendones que hermana dos localidades

Frente a él, Alejandro Pérez, que en anteriores ocasiones ya había tenido este honor, pero que en esta ocasión lo hacía como mayordomo saliente. "No se hace pesado porque todo lo que se lleva con ilusión hace que sea más ligero", aseguraba tras el baile.

El baile de pendones que hermana dos localidades

El baile de pendones que hermana dos localidades

Los alcaldes de ambas localidades, Francisco Guarido y Ricardo Casas, bastón en mano, se saludaron tras el acto, igual que hicieron los sacerdotes de las parroquias participantes y la propia presidenta de la Cofradía de la Virgen de la Concha, Belén Panero, con el alcalde y el cura de La Hiniesta.

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