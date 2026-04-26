El aprendizaje de este colegio puede salvar muchas vidas

Los alumnos del colegio Sagrado Corazón de Jesús -Amor de Dios utilizarán hoy sus conocimientos científicos fuera del aula, con una jornada solidaria en la que organizan una campaña de donación de sangre para todos los zamoranos que deseen colaborar, bajo el lema “Aprende, participa y dona” que también describe a su proyecto de aprendizaje y servicio que están desarrollando por primera vez este curso en el colegio.

Los participantes son alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato, quien se han marcado el objetivo de sensibilizar a la ciudad de Zamora sobre la importancia “vital” de las donaciones de sangre.

Jornada de donación este lunes

El proyecto educativo se ha desarrollado durante todo el mes de abril y culmina este lunes con una jornada de donación de sangre en las instalaciones del colegio, que estará abierta a toda la comunidad educativa y también a los vecinos del barrio, en horario de 15.45 a 21.15 horas.

Donación de sangre en el colegio Santísima Trinidad-Amor de Dios. / A. P. (Archivo)

Es cierto que los estudiantes no pueden ser donantes, ya que es indispensable haber cumplido los 18 años, pero son los auténticos protagonistas de este proyecto educativo como transmisores de información y concienciación, cada uno desde diferentes perspectivas.

Así, los de Educación Primaria se encargaron de recorrer los comercios del barrio para colocar carteles informativos y explicar a sus dueños en qué consistía el proyecto que estaban trabajando en clase.

Por su parte, los compañeros de la ESO se centraron en crear vídeos divulgativos para redes sociales, además de repartir publicidad en puntos estratégicos de la ciudad, como La Marina.

Por último, en Bachillerato se ocuparon de la parte más científica, organizando prácticas de laboratorio sobre el sistema circulatorio para sus compañeros otras etapas.

Colaboración de la Hermandad de Donantes de Sangre

La iniciativa de esta tarde no sería posible sin la colaboración directa con la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora. “El proyecto conecta con una necesidad real del entorno: garantizar un suministro suficiente de sangre para las demandas sanitarias”, explican desde el centro educativo.

Donación de sangre en el colegio Santísima Trinidad-Amor de Dios. / A. P. (Archivo)

La metodología seguida, de aprendizaje y servicio, permite que los contenidos curriculares de ciencias de la naturaleza se transformen en una herramienta de compromiso social, solidaridad y empatía.

“Este proyecto no solo busca que los alumnos aprendan qué es el plasma o los glóbulos rojos, sino que se formen como ciudadanos responsables y críticos, capaces de generar un impacto tangible en su propia comunidad”, valoran desde el colegio.