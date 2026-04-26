El analista de incendios forestales e ingeniero de montes que desmonta mitos de los fuegos de Zamora: "Si amenazan el pueblo, se da un secuestro de medios", afirma Marcos Martín Ucero

¿Cómo puede ser ese presente y ese futuro en los incendios forestales en la provincia de Zamora?

En la conferencia del martes lo que voy a hablar es de la estadística de incendios, analizar el histórico que hemos tenido en la provincia. Zamora siempre ha sido una de las provincias, junto con León, más castigadas en cuanto a incendios forestales. Vamos a analizar un poquito la trayectoria de las últimas décadas y las tendencias que se pueden ver, un poco de dónde venimos, hacia dónde vamos y los cambios que se están produciendo en los últimos años. Luego, en una segunda parte, voy a invitar a la reflexión de todo esto de los incendios, que aunque no deja de ser un fenómeno natural, también tiene una dimensión social que es la que realmente nos interesa. Estamos hablando de un fenómeno natural que tiene un componente de catástrofe, que para nosotros es catástrofe natural, pero que también es catástrofe a nivel personal, los daños materiales y personales que puede llegar a causar.

¿Cuál es la tormenta perfecta que se está dando para estos incendios sean cada vez más virulentos y causen más daños, tanto en el campo como los bienes personales, y por desgracia también originen víctimas mortales?

Es un cúmulo de razones. Desde hace ya varias décadas, desde que se empezó a invertir de verdad en extinción y en defensa contra los incendios forestales, se empezaron a aplicar políticas de concienciación, a perseguir a los incendiarios y a mejorar los operativos de extinción, lo que hemos ido teniendo es una reducción tanto del número de incendios como de la superficie quemada. Por supuesto con variaciones, años que baja, años que sube, dependiendo de la meteorología de la campaña, pero la tendencia en general era a la baja. Sí que es cierto que también estamos viendo una tendencia a que los grandes incendios, que son los que realmente causan el daño de verdad, los de más de 500 hectáreas, se están haciendo cada vez más grandes. Todo esto viene acompañado paralelamente de lo que es el éxodo rural, el abandono rural, la desaparición de la gente de los pueblos y de los usos tradicionales del monte. Antiguamente, sobre todo en el norte y oeste de Zamora, que eran zonas muy desfavorecidas, economías muy de subsistencia, había aprovechamientos ganaderos y se aprovechaba absolutamente todo del monte, el pasto, la leña, el matorral, se arrancaban las cepas de brezo y las raíces, se aprovechaba absolutamente todo. Esto hacía que en el monte hubiese una carga de combustible mucho más baja que ahora. Paralelamente, cuanto más eficaces somos apagando incendios, más combustible también vamos dejando en el monte.

¿Y el cambio climático también está influyendo?

Sí, el cambio climático se suma también a esto, lo que tenemos es que cuando se produce un incendio que se va de madre, cuando tenemos las condiciones meteorológicas totalmente adversas y no somos capaces de controlar ese incendio mediano o medio-grande que podría quedarse en 500 hectáreas, ahora con la cantidad de combustible que hay en el monte y la energía que se libera se convierte en algo totalmente incontrolable. Lo llevamos viendo desde hace unos años en Castilla y León, desde el incendio de Navalacruz, en Ávila de 2021, o los de la Sierra de la Culebra y otras zonas de Zamora de 2022. También en los del año pasado. Recuerdo que cuando estudiábamos incendios, hablábamos del de Castrocontrigo del año 2012, que fueron más de 11.000 hectáreas y nos parecía aquello algo asombroso, fuera de lo común y digno de estudio, y ahora estamos viendo que tenemos incendios de 20.000 hectáreas, o de 30.000 hectáreas, que no habíamos tenido nunca. Pensamos que es un poco por eso, sobre todo la carga de combustible que hay en el monte y posiblemente por el cambio climático también. El cambio climático parece ser que lo que conlleva es que tengamos que los fenómenos adversos, puntuales, como las olas de calor, sean más frecuentes y más acentuadas y más duraderas. Cada vez empiezan antes y se prolongan más días en los que esa ola de calor está castigando la vegetación, deshidratándola, y la ponen mucho más disponible para arder.

Marcos Martín Ucero, junto a una cascada. / Cedida

¿Qué podemos hacer ante estos grandes incendios que se avecinan si cada vez hay menos gente en los pueblos para aminorar esa carga de combustible y las olas de calor son más intensas y prolongadas por el cambio climático?

Es muy complicado. Lo primero tomar conciencia del problema. Es tremendamente complicado, porque la Administración, quien principalmente está tomando medidas en este sentido, la Junta de Castilla y León, solo tiene capacidad de gestionar una parte del territorio, la de los montes de utilidad pública, que son solo una fracción de la superficie forestal de la provincia, del treinta y pico, no llega al 40% del terreno forestal. Por lo tanto, más del 60% del terreno forestal está en manos privadas, sin gestionar, parte de él totalmente abandonado y dejado al desarrollo de la vegetación espontánea. El principal problema está ahí. Nos encontramos, por ejemplo, en la zona de Aliste o en Sanabria y La Carballeda extensiones enormes de terreno que antiguamente eran parcelas de labor que se han abandonado y la vegetación natural ha seguido avanzando, se han llenado de vegetación leñosa, de matorral, de encina, de roble, matorral de jara, brezo. Lo que ahora mismo lo vemos como una superficie de matorral continua, antiguamente eran parcelas de labor. Tenemos miles y miles de hectáreas que no están siendo gestionadas y no hay capacidad de gestionarlas, porque la Administración no puede intervenir ahí, llega a donde llega.

Ahora hay incendios que queman media comarca, la estrategia debe plantearse a nivel de paisaje

Pero no es el único problema.

No, luego otro problema que nos estamos encontrando es que la vegetación se acumula también en la periferia de los núcleos urbanos de los pueblos y los incendios están llegando a afectar a los cascos urbanos. Eso conlleva muchos otros problemas. Se pone en peligro la vida de las personas y los bienes materiales, las instalaciones y viviendas. Ocurre también que cuando el incendio forestal empieza a poner en riesgo un pueblo, automáticamente todos los medios tienen que salir de sus zonas de trabajo para dirigirse a defender el pueblo. Se produce lo que se llama un secuestro de medios. Se retiran los medios de lo que es el perímetro del incendio forestal activo en ese momento en el que están trabajando para dirigirse al pueblo a defenderlo, como es lógico. La prioridad son las personas y los bienes y por ello el resto de las zonas en ese momento se quedan sin medios y el incendio se empieza a propagar libremente con un potencial de expansión mucho mayor. Como no vamos a llegar a toda la superficie, porque es una utopía tratar de pensar que vamos a ser capaces de llevar el monte a lo que era hace 50 años, porque la gente no va a volver a los pueblos, ni se van a recuperar esos usos tradicionales, lo que sí tenemos que incidir es, en primer lugar, en proteger los cascos urbanos, a las personas, las viviendas, todo lo que ello atañe. Y luego, cuando un incendio afecta a un pueblo, hay que hacer una gestión de la emergencia y ver qué se hace con la población. En ese caso entramos en otro nivel de emergencia totalmente diferente que hay que gestionar y complica mucho el incendio.

¿Aquello de que los incendios se apagan en invierno, no es en una utopía, porque por muchos desbroces que se hagan nunca van a ser suficientes con todo el monte abandonado que hay?

El problema es que es muy complicado, requeriría unas inversiones millonarias y, además, desbrozas y a los pocos años el matorral vuelve a salir. El desbroce tiene una efectividad en el tiempo limitada. Creo que lo que hay que plantearse es empezar a trabajar a nivel de paisaje, a lo mejor a nivel comarcal. Incendios va a haber siempre, aunque sigamos reduciendo su número. El 90% son debidos a la actividad humana, parte intencionados y parte por negligencias. Podemos incidir en ello, que disminuyan los intencionados y también las negligencias, pero siempre va a haber una parte de incendios por causas naturales, por rayos. Hay que mentalizarse que vivimos en un entorno mediterráneo en el que ha habido incendios forestales durante milenios. La vegetación mediterránea está adaptada a ello. Cada cierto tiempo el paisaje se va a quemar y luego volverá otra vez a comenzar el ciclo de la vida. Las especies volverán a regenerarse. Pero el problema es la recurrencia de incendios que tenemos ahora y saber cómo erradicar los incendios debidos a la actividad humana. La única manera es planteárselo a nivel de paisaje, para trata de confinar o minimizar el impacto que puedan tener un incendio de grandes dimensiones y que no se convierta en algo tan bestial como los de 20.000 o 30.000 hectáreas. Para ello, hay que empezar a buscar los puntos de oportunidad que nos da el paisaje, potenciarlos y optimizar los recursos. Desbrozar por desbrozar es una locura, una inversión millonaria y aún así no llegaríamos a todo. Por ello, hay que estudiar el paisaje, el comportamiento que suelen tener los incendios y ver dónde el paisaje nos ofrece oportunidades.

La paradoja de la extinción es que al ser más eficaces dejamos en el monte más combustible

¿Cómo tienen que ser esas oportunidades que ofrece el paisaje para luchar contra los grandes incendios?

Hay que planteárselas a gran escala. Por ejemplo, tienen que ser cortafuegos verdes, aprovechar, a lo mejor, zonas un poco más húmedas para tratar de mantener en ellas una vegetación que tenga capacidad de tener más agua, que sea más hidratada y más frondosa. Eso se puede dar en puntos muy concretos, aprovechando cursos de ríos, que puedan, si ya no detener, frenar un poco el avance de las llamas y que permitan dar opciones al operativo de extinción para tratar de controlarlo ahí el incendio. Igual que los cortafuegos. Son muy interesantes, pero por sí solos no detienen el incendio. No nos serviría de nada llenar toda la provincia de cortafuegos. Los cortafuegos sirven para controlar un frente de baja intensidad y para dar oportunidades y herramientas al operativo de extinción, dar puntos de apoyo a las maniobras de extinción, dar seguridad al operativo que está trabajando ahí, pero por sí solo un cortafuegos no es eficaz. Tenemos que tratar de plantear una estrategia más a nivel de paisaje, porque los incendios que estamos teniendo son incendios que nos queman media comarca.

Se dice que especies como el pino intensifican los incendios, pero luego en la provincia de Soria, por ejemplo, hay mucho pino y no hay tanto fuego, quizá tenga que ver su valor económico.

Claro que tiene que ver. El monte cuando da dinero se cuida más, lógicamente. En Zamora tenemos repoblaciones de pinos que se empezaron a hacer en los años 40 y 50 y se han estado durante muchos años repoblando, se repueblan con pinos porque a nivel ecológico es la especie más adaptada para colonizar, para crecer sobre un terreno desnudo. Si nos dedicásemos a repoblar todo con robles, encinas, con frondosas, que se hace y se trata de hacer, el éxito de las repoblaciones sería más bajísimo porque los robles, las encinas y las frondosas necesitan crecer con un cierto apoyo de otras especies, con cierto sombreado. Esto está estudiadísimo en ecología forestal, por ello se repuebla más con especies piñoneras que por sus características son capaces de crecer sobre un suelo desnudo, expuesto al sol y crecer con éxito y dar lugar a una masa arbórea por sí sola. Luego, una vez establecida esa masa arbórea con un pinar ya podríamos incorporar otras especies, otras frondosas. Aun así, en las repoblaciones forestales me consta que siempre que se puede se trata de favorecer los robles, las encinas, los madroños, los cervales y todas las demás especies arbóreas que aparecen en el monte. En una repoblación siempre se trata de respetar las especies que hay ya, lo que pasa que son especies mucho más delicadas de crecer sobre un terreno desnudo. La administración forestal, al contrario de lo que se piensa, no tiene ningún interés especial en poner pinos frente a poner robles, eso es un mito. De hecho, los robledales y las especies de mayor valor ecológico, siempre que se puede, se tratan de favorecer.

Un fuego de matorral de intensidad media, al llegar a pinos de 20 años, da una oportunidad de apagarlo

¿Los pinos arden más que otras especies o es un mito?

Hace ya años, cuando se empezó a estudiar la física del fuego, de los incendios forestales y cuáles eran las variables que más afectaban a las velocidades de propagación y a la energía desprendida, lo que se vio es que la especie era prácticamente irrelevante al comportamiento del incendio forestal. Puede afectar a pequeña escala, puede haber alguna diferencia, pero cuando un incendio forestal está desarrollado, es totalmente indiferente la especie que está quemando, lo que marca la diferencia es la estructura vegetal. Es decir, lo que le influye al incendio es encontrarse con un matorral de 50 centímetros o de un metro, independientemente de que sea una especie u otra. Luego hay que tener en cuenta que, si conseguimos que el bosque tenga un porte arbóreo de buenas dimensiones, como por ejemplo el que tenían los pinares de la Sierra de la Culebra, de esos que cierran copas, eso ahoga al matorral heliófilo y nos da una estructura muy interesante frente a los incendios porque puede minimizar el efecto en fuegos de intensidades medias. En esos casos, con pinos de cierto porte, 15 o 20 metros, un incendio de matorral pasa a ser en el pinar de hojarasca. Las copas de los árboles apantallan la radiación del sol y el efecto del viento y tenemos un poco más de humedad y menos de temperatura en ese combustible superficial y eso nos da una oportunidad de apagarlo. O sea, que los pinares, muchas veces, nos sirven como estructuras de apoyo. Eso sí, también existe el riesgo de que el incendio suba a copas en unas condiciones mucho más adversas y de más intensidad. Y los incendios de copas son el peor comportamiento que podemos tener en incendios forestales, como ocurrió en la Sierra de la Culebra. Pero en otros casos, en determinadas condiciones, las masas forestales arboladas nos pueden servir de apoyo.