Un zamorano ilustre hubiera cumplido 173 años este 25 de abril: algunas curiosidades sobre él

Tal día como hoy, un 25 de abril de 1852, esta ciudad veía llegar al mundo al que fue uno de los escritores ilustres de la segunda mitad del siglo XIX. Leopoldo Alas "Clarín", al que como él mismo decía, "le nacieron en Zamora", fue el autor de La Regenta, pero también de otras obras que, de la misma manera, hicieron gala de un talento que el artista demostró desde bien pequeño.

Aunque siempre dejó claro que se consideraba asturiano de corazón, el escritor también guardó cariño a Zamora como ciudad que lo vio nacer, aunque no conservara ese sentimiento de pertenencia a esta tierra. La ciudad, por su parte, se lo devolvió con detalles como ponerle su nombre a una céntrica avenida.

Calle de Leopoldo Alas Clarín. / Archivo

El autor zamorano-asturiano nació en el número 1 de la calle Alfonso XII, domicilio que hoy no se conserva, próximo al Teatro Ramos Carrión. En su corta estancia en la ciudad ya fue aprendiendo de mano de su madre el amor por Asturias y, concretamente, por la ciudad a la que se mudaría varias veces, incluído el último tramo de su vida, Oviedo. Vivió 49 años en los que se recorrió España siempre poniendo como prioridad su carrera. De ella, hay varias curiosidades que merece la pena conocer.

Todas las casas en las que vivió

Zamora y Oviedo no fueron las únicas ciudades en las que residió el autor, también vivió en León y Guadalajara, ciudades en las que su padre trabajó como gobernador, y posteriormente a Madrid y Zaragoza. En el momento de su muerte, Clarín había regresado a Oviedo, donde trabajó como profesor universitario.

Por qué "Clarín"

"El Solfeo" fue una de las primeras apariciones periodísticas del autor y la que le dio este apodo, que perduraría de forma histórica. El director del periódico pedía a todos los redactores que utilizaran como seudónimo un instrumento musical, y en honor a "La vida es sueño", Leopoldo decidió que el suyo fuera Clarín. Su nombre real era Leopoldo García-Alas.

Leopoldo Alas 'Clarín' / Archivo

Aunque viviera en Zamora durante apenas unos años y tuviera mayor consideración a Oviedo, ciudad que lo ha reconocido como "hijo adoptivo", lo cierto es que el escritor siempre guardó cariño a las dos ciudades que lo vieron crecer, y a cada una de las seis en las que vivió.