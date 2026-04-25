Los usuarios de perros guía reclaman su derecho a acceder a establecimientos de alimentación con los animales

Un total de tres perros guía de la ONCE acompañan en estos días a personas ciegas de Zamora, aportándoles plena autonomía y seguridad en los desplazamientos al convertirse en los ojos de quien no puede ver.

Con motivo del Día Internacional del Perro Guía, el próximo 29 de abril, sus usuarios reclaman a la sociedad su derecho de acceso a los distintos establecimientos de alimentación, desde fruterías hasta carnicerías, pescaderías o supermercados, en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, bajo el lema “Perros guía, sí”.

“Las leyes de cada comunidad autónoma, así como la vigente Ley de Bienestar Animal, reconocen a las personas usuarias de perro guía el acceso a lugares públicos o de uso público como los establecimientos del comercio al por menor, lugares de venta de alimentos tales como supermercados, mercados o comercios de alimentación, un aspecto a veces desconocido por la sociedad y que, en ocasiones, genera problemas a la persona ciega a la hora de ejercer su derecho de acceso, e incluso a algunos clientes que se pueden sentir molestos”, explican desde la Fundación ONCE.

Sin gastos adicionales

Además, recuerda que este acceso “no puede conllevar ningún gasto adicional ni quedar limitado por cupo alguno determinado por la concurrencia de otros animales de compañía”. Por ello, pide a la ciudadanía que ayude a difundir y conocer este derecho a acceder, permanecer y realizar la compra como la realiza cualquier otra persona.

Familia educadora en una pescadería. / Cedida

También subraya y recuerda el derecho de acceso a establecimientos de restauración; medios de transporte, espectáculos, centros de enseñanza, sanitarios, deportivos o religiosos, entre otros.

“Los únicos lugares a los que no tienen derecho de acceso son las zonas de manipulación de alimentos, un quirófano o sala de curas, una atracción de feria o de un parque de atracciones, y el agua de una piscina que no sea para perros”, explican desde la fundación.

Cinco millones de cupones

Para apoyar este Día Internacional del Perro Guía, la ONCE ilustrará cinco millones de cupones bajo el lema “Perros guía, sí”, donde un dibujo muestra a una persona ciega en una frutería acompañada de su perro guía.

Cupón de la ONCE dedicado al Dia Internacional del Perro Guia 2026 / Cedida

Desde que nacen los cachorros en las instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía, la máxima que se persigue es el bienestar del animal. Están perfectamente socializados gracias a la labor de las familias educadoras con las que pasan su primer año de vida. “No muestran agresividad, tienen una gran voluntad de trabajo y de agradar, capacidad de concentración en la tarea de guía, al igual que disfrutan de sus tiempos de descanso, ocio y esparcimiento”, aseguran.

Además, estos perros están sujetos a requisitos de salud e higiene más estrictos que los perros de compañía: vacunados de rabia anualmente, desparasitados interna y externamente de forma periódica, y con certificado veterinario anual de que no padecen ninguna enfermedad transmisible a los humanos.

Integración total en la sociedad

La ONCE tiene como una de sus máximas la inclusión de las personas ciegas en la sociedad. El empleo, las relaciones sociales y culturales y la autonomía personal son los pilares sobre los que se apoya esa labor.

Por ello creó la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) hace más de 35 años, adoptando el modelo de las escuelas de perros guía europeas y norteamericanas. En su trayectoria ha facilitado cerca de 4.000 perros a las personas ciegas o con discapacidad visual grave de nuestro país para mejorar su autonomía, desplazamientos y seguridad, convirtiendo a estos animales en un vecino más al lado de la sociedad.