El tiempo en el que Zamora fue la provincia mejor conectada de España

Es lo más normal del mundo pasear por zonas urbanas, céntricas o de extrarradio, y encontrarse a gente navegando por internet desde sus teléfonos móviles, pero hubo una época en la que lo que hoy es tan común no entraba ni siquiera en el espectro de posibilidades.

Sin embargo, la de poder conectarse a la red desde cualquier lugar fue viable en Zamora mucho antes que en ninguna otra provincia de España, porque aunque en 2002 no existía ni Facebook ni Chat GPT y la gente, cuando quería saber algo, lo buscaba en la enciclopedia, a Zamora llegó la primera torre de conexión inalámbrica.

En aquella época, la conexión a internet comenzaba a formar parte de la vida de algunos, pero lo común entre los que lo utilizaban era hacerlo desde ordenadores que ocupaban una mesa completa, conectados a un montón de cables. La conexión inalámbrica desplegó un abanico de posibilidades sobre todo entre aquellos a los que, como en el caso de Zamora, la despoblación les iría imponiendo cada vez más barreras para la conexión física con el paso de los años, pero poco se sabía entonces sobre las facilidades que Internet le daría a los usuarios de a pie.

Zamora, bien conectada

A día de hoy, Zamora sigue apostando por la conexión digital. En el año, 2025, más del 70% de los municipios de la provincia contaban con acceso a fibra óptica, un porcentaje comparable con las metrópolis nacionales, Madrid o Barcelona.