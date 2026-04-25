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"En negocio de lo vintage"

"En negocio de lo vintage"

Alejandra Bonel García

"En negocio de lo vintage"

Alejandra Bonel García

Zamora
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Actualmente, los artículos estrellas son “todo aquello vintage”, sentenció, durante la presentación del evento, Francisco Blanco, presidente de la Asociación de Coleccionismo El Desván. Entre estos artículos, brillan los “vinilos de grupos de los años 60, de los años 70”, o bien, los “libros escolares y el contenido publicitario", que ahora mismo es muy atractivo porque se valora más un cartel de una marca conocida de hace 30 años que un mueble importante de hace 200 años”, concluye.

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