El empleo en Zamora resiste pese a sus debilidades estructurales: alta temporalidad y baja cobertura de desempleo

El mercado laboral de Zamora sigue una inercia que, lejos de romper con la tendencia de Castilla y León, refleja con mayor intensidad sus debilidades. Los últimos datos de marzo de 2026 dibujan un escenario que, si bien no es alarmante en términos absolutos, sí deja entrever desequilibrios estructurales que se repiten en el tiempo. La provincia no tiene un mercado en crisis, pero tampoco uno plenamente sólido, y en esta frase podría resumirse la situación al observar una provincia donde el empleo resiste, aunque con matices.

Un mercado laboral reducido dentro de una comunidad extensa

Con 75.733 personas activas, Zamora registra 67.300 ocupados frente a 8.433 parados. Una cifra que, en comparación con los 103.045 desempleados de Castilla y León, podría parecer contenida, pero que adquiere otra dimensión si se pone en relación con su tamaño. La provincia concentra un tasa del paro del 11,14% según los últimos datos recogidos por Comisiones Obreras de Zamora, un peso que no pasa desapercibido dentro de una comunidad que, en su conjunto, mantiene una tasa de desempleo del 8,4%, por debajo de la media nacional.

A nivel regional, el discurso es otro. Castilla y León roza el millón de afiliados a la Seguridad Social, 990.981, y se apoya en una economía que, con un PIB cercano a los 74.000 millones de euros, se sitúa entre las más relevantes del país: “Hay crecimiento y estabilidad”, insistió el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la VI edición del foro económico 'Wake Up Spain/ Wake Up, Europe'. Sin embargo, esa fotografía general no siempre se traslada con la misma nitidez a territorios como Zamora.

Predominio de la temporalidad

Si se atiende a la contratación, el patrón vuelve a repetirse. En marzo se firmaron en la provincia 3.766 contratos, pero lejos de interpretarse como un síntoma inequívoco de dinamismo, el dato esconde una realidad conocida: 2.539 fueron temporales frente a 1.227 indefinidos. Es decir, la estabilidad sigue siendo la excepción. En Castilla y León, aunque con mayor volumen (53.582 contratos), la lógica es similar: predominan los temporales (33.352) sobre los indefinidos (20.230). Es decir, los datos demuestran que este problema no es exclusivo de Zamora, aunque en la provincia se nota más.

Cobertura por desempleo: menor alcance en Zamora

El matiz más delicado aparece al observar la protección social. De los 8.433 parados zamoranos, solo 4.779 reciben algún tipo de prestación. El resto, más de 3.600 personas, queda fuera del sistema. La mayoría de los beneficiarios perciben prestación contributiva (2.997), seguida del subsidio (1.580), mientras que otras ayudas tienen un peso casi simbólico. En el conjunto autonómico, los 58.200 beneficiarios sugieren una red más amplia, aunque igualmente tensionada. La diferencia apunta a una posible mayor vulnerabilidad en Zamora, donde una parte importante de los desempleados queda fuera del sistema de protección.

Todo ello se enmarca en una comunidad extensa, la mayor de España, con más de 94.000 kilómetros cuadrados, y con una baja densidad de población.

Contexto económico regional

El comportamiento del mercado laboral no puede entenderse sin el contexto económico. Mientras Castilla y León consolida una imagen de estabilidad y crecimiento moderado, Zamora avanza en la misma línea, pero con menor margen de maniobra.

Castilla y León, con un PIB de 73.993 millones de euros, se sitúa como la séptima economía de España. Su PIB per cápita (30.887 euros) refleja un nivel de vida relativamente alto, aunque por debajo de la media nacional. La comunidad destaca por su estabilidad fiscal, con una deuda pública equivalente al 18,2% del PIB y un déficit contenido. Además, mantiene una inflación del 3,5% en marzo de 2026, ligeramente superior a la media nacional.

Sin embargo, estos indicadores positivos conviven con desafíos estructurales como la baja densidad de población (26 habitantes por km²) y el envejecimiento demográfico, factores que afectan especialmente a provincias como Zamora.

Similitudes estructurales, mayor fragilidad local

El resultado del análisis realizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, muestra que Zamora reproduce las principales características del mercado laboral de Castilla y León, pero con una mayor fragilidad. Es un mercado laboral que aguanta, pero que sigue dependiendo de cambios más profundos: diversificación económica, empleo de mayor calidad y una red de protección más amplia.

Mientras Castilla y León consolida su posición como una comunidad con crecimiento moderado y estabilidad, el caso de Zamora pone de relieve la necesidad de políticas más focalizadas que atiendan las particularidades del territorio y reduzcan las desigualdades internas.