Los detalles de la plaza diseñada por los propios vecinos en el barrio zamorano de San Frontis: el Ayuntamiento ultima los detalles tras la experiencia positiva en Pinilla

De la iniciativa "Soñando parques" impulsada por el Ayuntamiento de Zamora a través de la Concejalía de Participación Ciudadana que dirige el edil Pablo Novo se ha pasado ahora al proyecto "Soñando plazas", que extiende esa fórmula de aportación vecinal a los proyectos públicos a otros espacios de disfrute de la ciudad.

El "experimento" se ha iniciado en los barrios de la margen izquierda del Duero y los resultados son muy prometedores. De hecho, la primera actuación de este tipo está ya licitada y en breve se iniciarán las obras en la plaza de Canteras del Raposo, en el barrio de Pinilla.

Tras acometerse ese proyecto, la segunda reforma promovida mediante esa novedosa fórmula de participación ciudadana es la de la plaza de Bermillo de Sayago, en San Frontis. De esa nueva actuación han concluido ya las reuniones mantenidas con los vecinos de la zona para el rediseño de ese espacio público. Tras recoger sus propuestas de cómo debe ser la actuación en esa plaza para que quede al gusto de la vecindad, el Ayuntamiento ha tomado nota de esas aportaciones, en base a ellas, se encuentra ya redactando el proyecto.

Una de las reuniones con los vecinos de San Frontis. / Cedida

El concejal Pablo Novo ha explicado que los vecinos han planteado que se elimine la antigua pequeña rotonda existente para los vehículos, ya que nadie la hacía y no tenía sentido que estuviera. Gracias a ello se ha ganado espacio peatonal y a la vez se va a reordenar el tráfico en la zona, tal y como han propuesto los vecinos de la zona. Igualmente, han mostrado su preocupación porque la fisonomía de la plaza hace que en días de lluvia el agua se acumule y afecta a algunas viviendas.

El Consistorio ha tomado nota y en la reforma que se va a acometer va a corregir ese problema. También se va a acabar con la "situación caótica" en cuanto al tráfico, ha admitido Novo. Una vez concluya la redacción del proyecto, se licitará lo antes posible porque existe ya partida presupuestaria para esta actuación, ha precisado Novo, que en los últimos meses ha asistido a algunas de las reuniones con los vecinos de la zona para definir el nuevo diseño de ese espacio público de San Frontis.

Reunión para estudiar el diseño de la plaza de Bermillo de Sayago. / Cedida

Como precedente a esas dos primeras remodelaciones del proyecto "Soñando parques" del actual mandato, la Concejalía de Participación Ciudadana también ha promovido la remodelación de la plaza Ángel Bariego, en San José Obrero, donde no hubo esa participación ciudadana con una fórmula tan reglada, pero para cuya actuación también se pidió consejo a los vecinos.

Letras de Pinilla

Tras esa experiencia positiva se promovió el proyecto de Pinilla, en el que los vecinos plantearon crear dos espacios diferenciados y colocar unas letras con el nombre del barrio. También acordaron poner jardineras para separar esa zona peatonal de la del tráfico rodado, renovar el vallado perimetral del parque infantil y dejar un espacio libre para la celebración de eventos y para que en él puedan jugar los niños con las bicis. El otro, el más cercano a la calle Salamanca, contará con juegos tradicionales.

Un diseño imaginado por los vecinos a través de las aportaciones de escolares de Pinilla y de la asociación vecinal que pronto se convertirá en un sueño hecho realidad.