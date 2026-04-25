El baile de pendones marca el encuentro entre Zamora y La Hiniesta en la festividad de San Marcos

La rogativa de San Marcos volvió a congregar a vecinos de La Hiniesta y Zamora capital para acudir al tradicional baile de pendones, una celebración breve, pero con mucha tradición. Este año coincidía, además, con el mismo 25 de abril, festividad de San Marcos, mientras que en anteriores ocasiones, desde 2022, este acto se realiza el sábado más próximo a esta fecha.

Baile de pendones por la festividad de San Marcos / Jose Luis Fernández

Varios vecinos salían de la iglesia de San Lázaro para unirse a la comitiva que ya esperaba en la pequeña plaza junto a la parroquia, con el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, a la cabeza, y más personas que comenzaban a escuchar la flauta y el tamboril de los hermanos de la Cofradía de la Virgen de la Virgen de la Concha, que llegaban en alegre procesión desde la iglesia de San Vicente.

rogativa de San Marcos / José Luis Fernández / LZA

Por la cuesta de La Morana bajaban un minuto después los romeros de La Hiniesta y se colocaban en corro todos para ver el tradicional baile de pendones, que finalizó con un fuerte aplauso por parte de los presentes.

Protagonistas con larga experiencia

Del lado de La Hiniesta estaba José Carlos Herrera, un vecino que suma ya más de veinte años realizando este baile. “Cada vez se hace más difícil, según uno se hace mayor”, bromeaba tras el acto.

rogativa de San Marcos / José Luis Fernández / LZA

Frente a él, Alejandro Pérez, que en anteriores ocasiones ya había tenido este honor, pero que en esta ocasión lo hacía como mayordomo saliente. “No se hace pesado porque todo lo que se lleva con ilusión hace que sea más ligero”, aseguraba tras el baile.

rogativa de San Marcos / José Luis Fernández / LZA

Los alcaldes de ambas localidades, Francisco Guarido y Ricardo Casas, bastón en mano, se saludaron tras el acto, igual que hicieron los sacerdotes de las parroquias participantes y la propia presidenta de la Cofradía de la Virgen de la Concha, Belén Panero, con el alcalde y el cura de La Hiniesta.

Vuelta al templo de salida

En un día soleado, nada que ver con la jornada del viernes, los romeros y vecinos acompañaron después a ambas comitivas de vuelta hacia la iglesia de San Lázaro, de nuevo con la banda sonora de flautas y tamboriles, todos con la vista puesta en el Lunes de Pentecostés, el próximo 25 de mayo, dentro de un mes, donde volverán a reunirse, con muchos más vecinos de ambas localidades, para celebrar la romería de La Hiniesta.