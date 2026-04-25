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Aviso amarillo por lluvias y tormentas en Zamora desde esta tarde

La AEMET activa la alerta a partir de las 15:00 horas ante la previsión de precipitaciones intensas y episodios tormentosos

Alerta amarilla AEMET 25/06/2026

Alerta amarilla AEMET 25/06/2026 / Cedida

Benito Revilla

Aquí tienes el texto con negritas añadidas sin modificar absolutamente nada:

La provincia de Zamora se encuentra este sábado bajo aviso amarillo por lluvias y tormentas, según la previsión de AEMET. La alerta se activará a partir de las 15:00 horas y se mantendrá durante la tarde, un periodo en el que se espera mayor inestabilidad atmosférica.

Las previsiones apuntan a chubascos localmente intensos, que podrían ir acompañados de tormentas, rachas de viento y, de forma puntual, granizo. Este tipo de fenómenos, habituales en episodios primaverales, pueden provocar acumulaciones rápidas de agua y complicaciones en la circulación, especialmente en vías secundarias o zonas rurales.

Aunque el aviso amarillo no implica un riesgo extremo, sí recomienda extremar la precaución, sobre todo en desplazamientos y actividades al aire libre. Las autoridades aconsejan evitar zonas inundables, prestar atención a la evolución del cielo y consultar la información meteorológica actualizada antes de salir de casa.

Inestabilidad generalizada en la comunidad

Zamora no será la única afectada por este episodio. Otras provincias de Castilla y León como Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid también estarán bajo aviso por fenómenos similares, lo que evidencia una situación de inestabilidad generalizada en buena parte de la comunidad.

Este tipo de jornadas, marcadas por cambios bruscos en el tiempo, son habituales en esta época del año, cuando el aumento de las temperaturas favorece la formación de tormentas. No obstante, su intensidad puede variar considerablemente en función de la zona y del momento del día.

Desde la AEMET se insiste en la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad y mantenerse informado a través de los canales oficiales. La evolución de las tormentas puede ser rápida, por lo que la precaución y la anticipación resultan fundamentales para evitar incidentes.

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Con este escenario, Zamora afronta una tarde marcada por la incertidumbre meteorológica, en la que la lluvia y las tormentas serán protagonistas tras varios días de tiempo más estable.

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