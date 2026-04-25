Atención alérgicos de Zamora: el polen de gramíneas entra en acción

La temporada de alergias comienza su etapa más peligrosa, ya que han subido los niveles del polen de gramíneas, el que más afecta a las personas sensibles, que este fin de semana van a estar en niveles moderados, de 26 a 50 granos por metro cúbico de aire. Hasta ahora se encontraban aún en niveles bajos.

La red de niveles de polen y alergia de la Consejería de Sanidad mantiene en nivel alto la concentración de polen de las especies Quercus, al que pertenecen tanto la encina como el roble. Además, aparecen otras especies que hasta el momento no estaban presentes en el aire, o lo hacían con concentraciones bajas y que a partir de este fin de semana van a subir notablemente, hasta situarse en el nivel moderado.

Mapa de previsión del polen de gramíneas el fin de semana / Consejería de Sanidad

Se trata del polen de olivo, un árbol presente en los campos del suroeste provincial, pero cuya utilización como especie ornamental hace que esté presente en numerosos parques y jardines, con lo que su potencial alérgico aumenta considerablemente. El plantago (llantén) es otra de las especies que estaba en nivel bajo y ahora pasa ha moderado.

Tipos de polen activos en estos momentos

Las gramíneas constituyen una familia muy extensa de hierbas anuales o perennes, con más de diez mil especies, incluidas entre otros en los géneros Poa, Triticum, Dactylis, Hordeum, Avena, Secale, Lolium, Arrhenatherum, Agrostis, Anthoxantum, Bromus, Festuca o Trisetum.

Su polinización comienza lentamente en la primavera, superponiéndose los períodos de polinización de las diversas especies, alcanzando su máximo entre finales de mayo y mediados de julio, coincidiendo con las floraciones de las más frecuentes. A mediados de septiembre se produce la polinización de alguna otra especie de floración tardía.

Es el polen con mayor relevancia alergénica en nuestra área y principal causa de polinosis. Para producir síntomas se precisan niveles atmosféricos de 30 a 50 granos por metro cúbico, aunque cantidades inferiores pueden ser suficientes para sujetos más sensibles.

El polen de olivo se detecta en la atmósfera durante todo el periodo de polinización de este árbol, que abarca los meses de mayo y junio. La concentración máxima se suele dar en la segunda quincena de mayo y primera de junio. Se trata de un polen muy alergénico. Su importancia alergológica en la provincia es variable dependiendo de su presencia en la atmósfera por la mayor o menor abundancia de arbolado. Presenta reactividad cruzada con otras oleáceas.

El polen de las hierbas denominadas plantago o llantén parece en la atmósfera desde marzo hasta octubre y la mayor concentración en el aire se produce en mayo y junio. El porcentaje de sensibilización es muy variable. La monosensibilización al polen de Plantago es escasa, la mayoría de los pacientes son sensibles a otros alérgenos, especialmente a polen de gramíneas.

Los más altos niveles son en estos momentos en Zamora los de las especies Quercus (encina, alcornoque, coscoja, roble y quejigo). La época de floración es de abril a junio, principalmente durante el mes de mayo. El polen alcanza las máximas concentraciones atmosféricas en los meses de abril y mayo.

La polinosis producida por el polen de Quercus suele ocasionar sintomatología (aunque poco intensa) durante largos períodos de tiempo como consecuencia del elevado número de especies que incluye y la reactividad cruzada que presenta con el polen de otras plantas como abedul, castaño, olivo y gramíneas.