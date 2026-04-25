El arreglo integral de la cancha de Pinilla de Zamora tras el suceso del niño herido será inminente

El suceso en el que un niño resultó herido tras tropezarse con el vallado de la cancha deportiva de Pinilla, que se encuentra en mal estado, ha servido para conocer que el arreglo integral de la malla de protección que rodea la pista deportiva será inminente.

Ese accidente en el que un menor de trece años sufrió un fuerte golpe en la cabeza el pasado jueves por la tarde ha puesto de relieve el deficiente mantenimiento del vallado. Al respecto, el Ayuntamiento tenía previsto desde hace meses el arreglo integral del cerramiento de la cancha y, de hecho, acordó entonces acometerlo junto al del vallado de la pista deportiva de Olivares, que se encontraba en un estado similar.

Agujero en la valla de Pinilla. / Alba Prieto

El Consistorio comenzó esas reparaciones integrales por la cancha de Olivares, que ya luce el nuevo vallado y está únicamente a falta del repintado para concluir los trabajos y dejó como segunda actuación la de Pinilla, que "era la siguiente que tocaba", ha explicado el concejal de Deportes del Consistorio zamorano, Manuel Alesander Alonso.

La situación de ambas pistas era de un deterioro considerable, por lo que "no se podían hacer arreglos puntuales" sino que se debía acometer una reparación de calado como la proyectada. Además, para ello se utiliza un nuevo tipo de cerramiento que evita que se pueda romper la malla y hacer un agujero por el que salir a por la pelota sin dar rodeos. Ese hueco hace que con el paso del tiempo se destense el mallado y vaya quedando suelto, con trozos como el que, según testigos, fue con el que se tropezó el pequeño que resultó herido.

Por otra parte, el concejal se ha referido a los análisis de legionela de la piscina de Los Almendros, tras la detección de la bacteria en la caldera del sistema de agua caliente sanitaria de las duchas de esas instalaciones. Por el momento, el Ayuntamiento no tiene resultados de los últimos análisis encargados, ya que en principio no iban a estar disponibles, como pronto, hasta el sábado, por lo que a lo mejor no se les remiten hasta el lunes o más tarde aún.

En cualquier caso, según ha explicado, el Consistorio los hará públicos cuando tenga conocimiento de ellos. En el caso de que Sanidad imponga alguna sanción al Consistorio por el positivo en legionela y la tardanza en cerrar las duchas, Manuel Alesander Alonso ha indicado que en ese supuesto el Ayuntamiento exigirá a la empresa que gestiona las instalaciones, Eulen, que sea ella la que pague la multa, ya que no informó al Consistorio del positivo detectado.