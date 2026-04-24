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Vuelven los bonos solidarios: 120.000 euros para que desempleados gasten en el comercio zamorano

Dos centenares de establecimientos de la ciudad canjean los bonos, cuatro por beneficiario, de quince euros cada uno

Ruperto Prieto y David Gago, en la presentación de la nueva edición de los bonos solidarios.

Ruperto Prieto y David Gago, en la presentación de la nueva edición de los bonos solidarios. / J. N.

Alberto Ferreras

Fue una iniciativa que llegó con la pandemia y que se ha asentado en Zamora como propuesta que incentiva las ventas del comercio local zamorano y a la vez ayuda a quienes atraviesan por una peor situación económica.

Los bonos solidarios que ponen en marcha el Ayuntamiento de Zamora desde la Concejalía de Promoción Económica y la asociación de comerciantes Azeco vuelven a activarse. Por lo general, se hacen dos campañas al año, la primera de ellas a finales de enero o febrero y este año habrá también dos, pero la del primer semestre se ha retrasado unos meses por las fechas en las que coincidía la Semana Santa. Eso hace que haya sido ahora cuando se dé el pistoletazo de salida a una campaña que pone sobre la mesa 120.000 euros con los que se incentivan las ventas en el comercio tradicional y a la vez se ayuda a los zamoranos en situación de desempleo.

Los parados podrán solicitar hasta cuatro bonos, de quince euros cada uno con una compra mínima de treinta euros en el establecimiento en el que lo canjean. Existen dos centenares de negocios de todo tipo, desde alimentación hasta vestido y calzado o electrodomésticos, entre otros, para poder utilizar los bonos. La campaña se abre el próximo lunes día 27 de abril y se prolonga hasta el 5 de junio, o cuando se acaben los 8.000 bonos, si es antes.

Fecha límite

El plazo para canjearlos es de una semana desde que se solicita cada bono, por lo que si se piden el último día habría de plazo hasta el 12 de junio para gastarlo, pero es muy probable que para esa fecha ya no queden, ya que todas las campañas suelen agotarse y se gastan todos menos dos o tres que no se canjean por despiste, según han indicado en la presentación de la nueva campaña el concejal David Gago y el presidente de Azeco, Ruperto Prieto.

El responsable de la asociación de comerciantes ha animado a todo el mundo que se encuentre en situación de desempleo a participar en la campaña y a todos los zamoranos a "seguir disfrutando del comercio de Zamora".

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Las personas interesadas pueden solicitar los descuentos por internet a través de la web sumaysiguezamora.es, donde de forma sencilla se piden los bonos para que lleguen al usuario a través de su correo electrónico.

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