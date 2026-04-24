Los vinos de Zamora llegan hasta Bruselas: la Junta promociona en la capital de Europa el enoturismo en Arribes, Toro y Zamora

Las Rutas del Vino de Castilla y León han protagonizado en Bruselas una destacada acción de promoción en la delegación permanente de España ante la Unión Europea, en el marco de la celebración del Día de Castilla y León, “con el objetivo de poner en valor la riqueza enoturística, cultural y gastronómica de la comunidad”, explican desde la organización.

En este acto, han cobrado especial relevancia las propuestas de Arribes, Toro y Zamora, caldo que han contribuido “de forma significativa, a proyectar la identidad y el potencial de su territorio”, valoran.

Presentación de un proyecto conjunto

Durante el encuentro, se presentó el proyecto conjunto de las rutas del vino de la región bajo el concepto “Nueve identidades, un único propósito”, mostrando la diversidad y fortaleza de un territorio que integra nueve provincias, más de 360 municipios y más de mil servicios turísticos vinculados al vino, entre los que destacan las Rutas del Vino de Arribes, Toro y Zamora, “por su capacidad de vertebrar la oferta enoturística de la provincia y generar valor añadido”.

Rutas del Vino en Bruselas / Cedida

La jornada en Bruselas reunió a representantes institucionales y profesionales del ámbito europeo, que pudieron conocer de primera mano la propuesta enoturística de Castilla y León, así como degustar una selección de sus vinos y productos gastronómicos más representativos, incluyendo referencias emblemáticas de Arribes, Toro y Zamora.

La acogida fue muy positiva, según los organizadores, quienes destacan el interés generado “por un modelo que combina tradición, calidad y desarrollo sostenible”.

Sector estratégico

El enoturismo se consolida así como un sector estratégico para Castilla y León, con más de 600.000 visitantes anuales, contribuyendo de manera directa a la dinamización económica, la generación de empleo y la fijación de población en el medio rural, siendo especialmente relevante el papel de las rutas zamoranas en este crecimiento.

Esta acción forma parte de la estrategia de promoción y posicionamiento de las Rutas del Vino de Castilla y León en mercados nacionales e internacionales, con el objetivo de reforzar su visibilidad “y consolidar su papel como referente en el ámbito del turismo de experiencias, apoyándose en territorios como Arribes, Toro y Zamora, que representan con autenticidad la esencia del enoturismo de la provincia”, se detalla.

Proyección más allá de las fronteras

La iniciativa ha contado con la colaboración de entidades comprometidas con el impulso del territorio y la proyección de Castilla y León, más allá de sus fronteras, “en un momento clave para seguir construyendo oportunidades desde lo local hacia lo global”, analizan.

Las Rutas del Vino de Castilla y León integran una red de destinos enoturísticos que vertebran el territorio a través de la cultura del vino, ofreciendo experiencias que combinan patrimonio, naturaleza, gastronomía y tradición.