Vega y Martín, los nombres más elegidos para los recién nacidos en Zamora

Vega, en niñas y Martín, en niños. Son los nombres más repetidos entre los recién nacidos zamoranos, según la última actualización del Instituto Nacional de Estadística de esta misma semana.

En niñas hubo 16 recién nacidas a las que se impuso en nombre de Vega, frente a las once llamadas Gala o las diez Valeria. Nacieron nueve niñas a las que se conoce como Lucía, ocho Martina, siete Jimena, empatadas con Mía. Finalmente, empatadas a seis, cierran la lista de las diez primeras Claudia, Daniela e Iria.

Si se comparan las preferencias de los progenitores zamoranos con las de los castellanos y leoneses en su conjunto se aprecian notables diferencias. Por ejemplo entre las diez primeras figura Sofía en segundo lugar regional, Julia en sexto, Emma en séptimo y Carla en octavo. Pues bien, ninguna de ellas está entre los diez nombres más apreciados entre los bebés zamoranos.

La primera en la autonomía, Lucía es la cuarta en Zamora. Vega, sin embargo, primera en Zamora es la tercera en la comunidad. Se asemeja más la posición de Martina (cuarta en Castilla y León y quinta en Zamora), Valeria (quinta y tercera, respectivamente) o Daniela (décima y novena). Jimena está mejor representada en Zamora (sexta) que en la autonomía (novena).

Nombres más frecuentes entre los recién nacidos zamoranos / INE

Algo parecido sucede entre los chicos. Los nombres preferidos en Zamora para un bebé que llega al mundo en estos momentos son los de Martín (once niños se llamaron así), Daniel y Manuel (diez cada uno).

Nueve niños acabaron llamándose Diego y a ocho les inscribieron en el registro civil como Adrián, Luca y Marco. Con seis nominaciones cierran el decálogo Enzo, Hugo y Mario.

Zamora se distancia así notablemente de la tendencia autonómica. Por ejemplo el líder de Castilla y León, Mateo, ni siquiera aparece entre los diez primeros en Zamora. Lo mismo ocurre con Leo, Pablo o Lucas, cuarto, quinto y sexto respectivamente en la comunidad o Álex, el décimo, nombres todos ellos que no gustan tanto en Zamora para meterse entre los diez primeros. Bien es verdad que en Zamora sí está Luca (sin ese) en sexta posición.

Martín sí gusta en todos los sitios, ya que es primero en Zamora y segundo en Castilla y León. Hugo, noveno en Zamora es el tercero en la comunidad, mientras Daniel, segundo en Castilla y León está relegado al puesto noveno.

Enzo, octavo en Zamora es séptimo en la región y Adrián, el quinto, es octavo en la comunidad.

Nombres más frecuentes entre la población de Zamora de todas las edades / INE

Si se tiene en cuenta al conjunto de la población los nombres clásicos son los que continúan predominando. Ellos es más fácil que se llamen Manuel, Ángel, José, Antonio, Francisco, Jesús, David, Javier, José Luis y Daniel.

Entre ellas "barren" las Marías, apelativo que, simple o compuesto está en siete de los diez nombres femeninos más frecuentes en Zamora. El primero, destacado, es María Carmen y a continuación vienen María, María Pilar, María Teresa, María Ángeles, María Isabel, Lucía, Isabel, María Jesús y Carmen.