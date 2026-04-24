¿Qué tiempo hará en Zamora este fin de semana? Doble aviso amarillo por este motivo
Tras una noche de lluvia prolongada en la capital, la jornada del viernes promete más precipitaciones, con especial incidencia durante las horas centrales del día: en cualquier caso, las temperaturas serán altas
No uno sino dos avisos amarillos tiene este viernes activados la Agencia Estatal de Meteorología para Zamora. Uno de ellos viene motivado por la lluvia y otro, por las tormentas. Tras una noche de lluvia prolongada en la capital, la jornada del viernes promete más precipitaciones durante toda el día, con especial incidencia durante las horas centrales, entre las 12 y las 18 horas.
En cualquier caso y, a pesar del agua, las temperaturas serán altas con máximas que llegarán sin problema a los 24 grados y mínimas que no bajarán de los 12 grados, según la Aemet.
Los colores de la Aemet: qué significa el aviso amarillo
Similar al funcionamiento de un semáforo, el sistema de avisos de la Aemet es un ejemplo de estrategia para prevenir a los habitantes de una zona sobre los posibles peligros que puede ocasionar un fenómeno meteorológico. Estas alertas, que van habitualmente acompañadas de recomendaciones para la población, están clasificadas en cuatro categorías: verde, amarillo, naranja y rojo. ¿Qué significa cada color?
SIGNIFICADO DE LOS COLORES DEL AVISO (AEMET)
- Verde: no existe ningún riesgo meteorológico. No se espera que el tiempo cause impactos significativos, aunque pueden tener un carácter menor o local.
- Amarillo: No existe riesgo meteorológico para la población en general aunque sí para alguna actividad concreta. Por ello, se recomienda mantenerse informado y actualizado sobre la situación, sobre todo si se planea realizar actividades al aire libre.
- Naranja: Existe un riesgo meteorológico importante (fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales). En este caso, la recomendación no es solo estar informado sino también preparado.
- Rojo: El riesgo meteorológico es extremo (fenómenos meteorológicos no habituales, de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto). Para este nivel, la Aemet no solo recomienda severamente a la población estar informada y preparada, sino también actuar según las indicaciones de las autoridades (principalmente, Protección Civil), ya que las actividades cotidianas pueden verse gravemente alteradas (sobre todo, los desplazamientos).
Las probabilidades de lluvias salpican la previsión meteorológica durante todo el fin de semana y también el martes y el miércoles de la semana próxima.
Temperaturas la próxima semana
Subida contenida de grados durante los próximos días, que podrán alcanzar los 27 grados en determinados momentos de la jornada. La situación será similar en todas las provincias de Castilla y León, con cielos nubosos que comparten jornada con un sol tímido que cuando sale, lo hace con ganas.
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