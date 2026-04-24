Cultura
El Teatro Principal de Zamora busca ojeadores para el Festival de Títeres
Los interesados deberán tener entre 15 y 30 años y asistirá gratuitamente a los espectáculos
El Teatro Principal de Zamorabusca ojeadores y ojeadoras para el XXXVII Festival Internacional de Títeres y Marionetas, que tendrá lugar en la ciudad del 5 al 9 de mayo.
“Como parte del equipo ojeador, podrás asistir gratuitamente a todos los espectáculos que quieras (previa confirmación). Tu función será disfrutar de la obra, tomar nota de aquello que más te llame la atención y compartir tu mirada en un story mencionando a @principalzamora. También tendremos un vocabulario común que nos facilitará ese visionado consciente” explican desde el liceo en sus redes sociales.
El próximo sábado 9 de mayo, el equipo ojeador se reunirá para debatir, compartir impresiones y crear un ranking final. La compañía ganadora será invitada a volver en la próxima edición.
Requisitos
Para ser ojeador se tiene que tener entre 15 y 30 años, comprometerse a ver al menos 4 funciones y tener muchas ganas de descubrir el amplio mundo de los títeres, marionetas y el teatro de objetos.
Las personas que estén interesadas deben escribir, hasta el 29 de abril, un email a comunicacion.teatro@zamora.es con asunto “Equipo Ojeador 2026”, tu nombre y apellidos y en el cuerpo del mensaje deberá figurar nombre, edad y por qué quieres formar parte del equipo.
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