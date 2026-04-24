El singular lenguaje que utilizaban los tratantes y negociantes en los mercados de Zamora del siglo XIX: del "tres y pico" a la "pinta" o el "bicho"
Empleaban palabras deformadas, acortadas o inventadas para comunicarse sobre precios y pactos de forma confidencial
Palabras deformadas, términos inventados, giros propios o frases acortadas. Durante todo el siglo XIX los mercaderes de algunas zonas rurales de la provincia de Zamora tenían su propio idioma, una especie de jerga críptica entre tratantes de ganado y comerciantes que servía para hablar de precios o acuerdos sin que nadie más que ellos entendieran la conversación.
Aunque hoy prácticamente ha desaparecido, no deja de formar parte de un patrimonio inmaterial desconocido.
RECREACIÓN DE CONVERSACIÓN MERCANTIL
—¿Qué tal ese bicho?
—Bueno es… pero ya sabes, no es de los flojos.
—Ya, ya… lo veo fino. ¿Cómo va de pintas?
—Va un poco duro hoy.
—Hombre, no me aprietes… si lo arreglamos en un par y medio, me lo llevo ahora mismo.
—Un par y medio… se queda corto.
—Venga, lo dejamos ahí y cerramos.
—Palabra.
(Recreación creada por la Inteligencia Artificial)
Este tipo de conversación se mantenían en el siglo XIX, cuando las ferias de ganado y los mercados eran el punto neurálgico de la economía de los pueblos en la Zamora rural.
"Del tres y pico" a la "pinta" o el "bicho"
Así, cuando se referían al "tres y pico", en realidad podía ser cualquier otra cantidad acordada previamente entre ellos. También utilizaban la palabra "sacos" refiriéndose a dinero, no a sacos como tal. Lo mismo ocurre con "pinta", como sinónimo de cinco reales, escudos o pesetas, en función de la época en cuestión. En lugar de vaca, oveja o cerdo, solían hablar de bicho.
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