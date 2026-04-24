El PSOE acusa a la Junta de "hacer negocio" con el concierto de Leire Martínez en Zamora

El procurador regional del PSOE, Iñaki Gómez, ha acusado a la Junta de "hacer negocio" con los conciertos organizados en las distintas capitales de provincia y grandes poblaciones de Castilla y León con motivo del Día de la Comunidad, ya que, por ejemplo, Leire Martínez costó, según sus datos, 112.000 euros, mientras que la misma artista actuará en Eibar el 20 de junio por 48.000.

Algo parecido ha ocurrido con el resto de actuaciones a las que la Junta ha destinado 1,4 millones de euros y que por ejemplo en el caso de Panorama para la actuación de Aranda de Duero ha pagado 68.000 euros, mientras que en otras localidades cobran mucho menos. A Morales del Vino vienen por 28.000.

Habló de "falta de sensibilidad, de que no se haya transformado en "el apoyo a grupos de Castilla y León" o de Zamora, solo llamados para actuar como teloneros.

Zamora. El procurador socialista por Zamora en las Cortes de Castilla y León, Iñaki Gómez, atiende a los medios de comunicación para abordar cuestiones de actualidad política / Alba Prieto / LZA

Habló también de la falta de sensibilidad del presidente Mañueco, que contraprogramó los actos de Villalar y apenas estuvo un rato en la campa de Villalar.

Prioridades

El socialista comparó el "despilfarro" de los conciertos con otras realidades que se dan en la comunidad y que ejemplificó con casos conciertos. Por ejemplo el de "una pareja, padres de un niño de tres años" de una patología cuyo centro de referencia es Madrid. Se les derivó a la capital de España y tuvieron que afrontar viaje y estancia de dos días en la capital de España. "Y la Junta de Castilla y León les ha dado 98 euros".

Mencionó otro caso de "un amigo cuyo padre tiene una enfermedad pero que no se le puede operar directamente. Tiene que esperar a la lista de espera pero no puede estar atendido en casa, por lo que tiene que ingresar en una residencia, que le cobra 2.700 euros al mes. Obviamente costeado por su bolsillo, el que pueda. El que no, ¿qué hace con su padre?".

En otro caso una persona mayor, que sufre una caída y tienen que entrar en una residencia junto con su pareja, que es a la vez su cuidadora. En el camino piden la dependencia, que tardan entre 3 y 4 meses en resolver. Cinco mil euros al mes cuesta la residencia. ¿Quién puede? Y el que no pueda, ¿qué hace? Y este es el apoyo que nos presta la Junta de Castilla y León. Y esto duele. Y por el camino nos gastamos en un día millón y medio de euros haciendo negocio, y nos llenamos los bolsillos".

"Leímos en la prensa que el hospital de Zamora se queda sin oncólogos en verano. Y los pacientes ¿qué van a hacer? Es que lo leemos y pasamos la página. Y como eso de todos los días nos da igual. Pues mira, no nos da igual. Aquí vamos a estar vigilantes para que no dé igual. Y vamos a decirlo alto y claro".

Prometió también que el PSOE va a estar vigilante con el Museo de Semana Santa, el Conservatorio de Música. O el Centro Cívico. En algún momento se acabarán esas obras. "O la unidad de ictus. Ya no hay problema con la unidad de ictus. O hasta que haya otra campaña electoral".

Los pactos

El dirigente socialista cargó contra los términos de los pactos de PP y Vox en comunidades como Extremadura o Aragón y se teme que el de Castilla y León termine como el de la pasada legislatura.

Gómez se preguntó "si estabilidad era tratar de legislar o perder el tiempo con leyes de violencia intrafamiliar, las leyes de concordia, cosas que se gestaron dos años y medio para guardar en un cajón" y recordó al anterior vicepresidente de la Junta de Vox, Juan García Gallardo, que acaba de publicar en redes sociales alabanzas al dictador Franco.

"Vemos también estabilidad y liderazgo cuando se introducen en el debate conflictos xenófobos", con conceptos como el de la prioridad nacional, "como si Castilla y León tuviera un problema de inmigración. Castilla y León lo que tiene es un serio problema de migración, porque se van uno de cada tres castellanos y leoneses. Uno de cada tres se va y nos están intentando vender que tenemos un problema de inmigración, que tenemos que comprar ese relato".

"No hace falta ser muy listo para saber que en Castilla y León, en la provincia de Zamora, lo que tenemos es un crecimiento vegetativo negativo, es decir, que se mueren más personas de las que nacen y que lo que necesitamos son manos. No necesitamos un concepto racista, ni xenófobo".