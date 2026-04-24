Presencia de Zamora en la nueva Academia de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de España
La entidad reúne a expertos de todo el país, entre ellos el profesor del Campus Viriato Galo Sánchez
El profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de Zamora, Galo Sánchez, es uno de los miembros de la Academia de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de reciente creación. Esta nueva entidad reúne a expertos en Educación Física de todo el país, entre ellos, el docente del Campus Viriato.
Galo Sánchez es licenciado en Educación Física por el INEF de Madrid, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca y profesor de la facultad de Ciencias de la Educación en el campus zamorano.
Cuenta con una experiencia de más de tres décadas en la formación de maestros de Educación Primaria y Educación Física, además de haber sido decano de esta facultad entre los años 2012 y 2016 y director del departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.
Varios cargos
En su extenso currículo también se encuentra el cargo como presidente de la asociación profesional Actividad Física y Expresión Corporal (Afyec) y de la asociación cultural Movex (Movimiento y Expresión). Además, ha dirigido la docena de ediciones de las escuelas de verano “Expresión, creatividad y movimiento” de Zamora y los dos congresos internacionales de Expresión Corporal y Educación.
Es investigador en el grupo Movere-USAL, autor de varios libros sobre Educación Física y de más de setenta publicaciones en revistas y congresos especializados. Ha dirigido varios proyectos de investigación y desde 2002 es director del grupo de danza educativa Expresso-danza.
Impulsar el conocimiento científico del deporte
Toda esta experiencia la podrá aportar en la nueva Academia de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de España, presentada con el objetivo de impulsar el conocimiento científico de este ámbito.
La sede del Consejo Superior de Deportes de Madrid fue el lugar elegido para la presentación de una entidad que pretende “promover, impulsar y difundir el conocimiento científico de las ciencias de la Actividad Física y del Deporte en España, defendiendo los valores como la unidad, la tolerancia y el respeto, y situando esta disciplina en un lugar destacado dentro de la sociedad”.
La academia reúne a doctores y doctoras en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la mayoría de las comunidades autónomas, además de especialistas de otras disciplinas científicas, reforzando su carácter multidisciplinar.
Por otra parte, la academia cuenta con el respaldo de 160 entidades nacionales e internacionales, entre ellas la Casa Real, la mayoría de universidades española, el propio Consejo Superior de Deportes y el Comité Olímpico Español.
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