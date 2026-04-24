El piso a la venta en la zona de Las Vegas en Zamora con terraza, ascensor y garaje

Estás en pleno proceso de búsqueda de vivienda en Zamora capital. Si es tu caso, tal vez esta oportunidad inmobiliara en Tucasa.com pueda ayudarte. Se trata de un piso de tres dormitorios con terraza y garaje cerrado en la zona de Las Vegas.

Con 105 metros cuadrados, tiene una excelente distribución en torno a un luminoso salón con acceso a una terraza con vistas a la calle.

Vistas desde el piso. / Tucasa.com

Su cocina es independiente y también con acceso a la misma terraza, que dispone de un antiguo lavadero de piedra. El baño dispone de plato de ducha y la propiedad, a pesar de ser antigua, se encuentra en buen estado y lista por si te urge entrar a vivir ya.

Baño de la vivienda. / Tucasa.com

Carpintería y adaptación

El inmueble tiene carpintería exterior de hierro y aluminio, suelos de terrazo, carpintería interior de madera, calefacción central y agua caliente por calentador butano.

Características de la vivienda. / Tucasa.com

Precio de venta y cuota comunitaria

El piso está a la venta por 155.000 euros y la cuota de la comunidad es de 95 euros, en la que está incluida la calefacción.

El edificio está adaptado a personas con movilidad reducida y dispone de ascensor.

Cocina de la vivienda. / Tucasa.com