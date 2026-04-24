Un niño herido, al golpearse en la cabeza tras engancharse con la valla rota de las canchas de Pinilla en Zamora

Un niño de trece años ha resultado herido tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza cuando se encontraba jugando en la cancha de futbito del barrio de Pinilla y, al ir a coger un balón, se tropezó con el vallado de esa pista deportiva, según han informado fuentes municipales y del servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El 1-1-2 recibió una llamada este jueves sobre las ocho y media de la tarde en la que se informaba del incidente y solicitaron por ello asistencia sanitaria para un niño de trece años que había sufrido un golpe en la cabeza cuando se encontraba en esa cancha deportiva municipal ubicada en Pinilla, a la altura de la calle Cantón y la carretera de Cañizal.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Municipal de Zamora y una UVI móvil con personal sanitario de Emergencias que atendió al escolar.

Vecinos de la zona han indicado que la situación irregular del vallado se ha denunciado ya hace meses, sin que se haya solucionado, por lo que han lamentado que haya sido el desencadenante del suceso, cuando el niño se disponía a ir a por un balón.