La literatura sí interesa en Zamora

Distribuidos en siete casetas los profesionales, seis de libro convencional y uno de segunda mano, presentaron, hasta última hora de la jornada un amplio abanico de propuestas para todas las edades, aunque muchos lectores iban buscando las últimas novedades como "La asistenta" de Freida McFadden, "La intriga del funeral inconveniente" de Eduardo Mendoza o "La ciudad de las luces muertas" de David Uclés sin olvidar los títulos de zamoranos como Luis García Jambrina o Tomás Sánchez Santiago, entre otros.

Varias personas eligen un volumen. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Entre el público más madrugador, sin duda animado por la buena mañana, había participantes en la carrera organizada con motivo del Día de Castilla y León, muchas familias que llevaban libros para los más pequeños, sin olvidar clientes habituales de las librerías que iban a recoger algún encargo o incluso los había que aprovechan el día para llevarse el libro que días atrás "había visto en el escaparate", como Alfonsa que tenía claro que se llevaría a su casa "dos libros, uno de Javier de Castillo", precisó mientras ojeaba algunos de los volúmenes expuestos.

Zamoranos en uno de los puestos. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

También los había con las ideas muy claras. Este el caso de la niña Clara Ramos de 12 años, lectora y habitual de la Feria del Libro, quien acompañada de su madre, iba buscando "Resuelve el ministerio" y otro libro que le había recomendado "amigas del colegio".

Lectores y libreros en la plaza de la Constitución.

Otro perfil que acudió a las casetas fueron quienes decidían qué libro adquirían tras leer detenidamente la contracubierta de varios títulos, comportamiento observando en jóvenes y en adultos. Otros, sin embargo, optaron por consultar a los libreros como Betsabé Olmos que siempre regala a sus hijos volúmenes y "en esta fecha procuro siempre tener un libro para ellos", comentaba una vez que había adquirido dos títulos. El descuento de 10% también reconoció que es un aliciente, lo mismo que otra lectora que se llevo títulos para regalar en cumpleaños.

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Los niños también eligieron libros.

La próxima cita con la literatura, a finales de mayo, de mano de la Feria del Libro. n